بورس از ۴.۸ میلیون واحد گذشت

شاخص بورس تهران در نیمه نخست معاملات امروز (یکشنبه) با رشد بیش از ۱۰۶ هزار واحدی از مرز چهار میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کرد و به روند صعودی روز‌های اخیر خود ادامه داد. همچنین شاخص هم‌وزن با افزایش ۳۱ هزار واحدی به سطح یک میلیون و ۲۹۷ هزار واحد رسید که نشان‌دهنده مشارکت گسترده‌تر نماد‌های بازار در روند مثبت امروز است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، تعداد معاملات انجام ‌شده در بازار سرمایه به ۲۹۶ هزار و ۴۰۲ فقره رسیده و ارزش معاملات نیز از مرز ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) عبور کرده است. در میان نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل، نمادهای فملی، شپنا، وبملت، شبندر و پاسارگاد بیشترین نقش را در صعود بازار ایفا کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در همین ارتباط، پیام الیاس‌کردی - کارشناس بازار سرمایه - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند معاملات روزهای اخیر اظهار کرد: رشد ابتدایی بازار سهام را نمی‌توان یک رشد کاملا ارگانیک دانست و به نظر می‌رسد در آغاز مسیر، حمایت‌های گسترده دولت و حضور جدی سیاست‌گذار در بازار نقش مهمی در شکل‌گیری این روند صعودی داشته است.

وی افزود: با این حال، هرچه زمان گذشته، عوامل بنیادی‌تر نیز به کمک بازار آمده‌اند و جذابیت سهام برای سرمایه‌گذاران افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کاهش نگرانی‌ها نسبت به بروز تنش‌های نظامی در کوتاه‌مدت بوده است؛ موضوعی که باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: عامل دوم به انتظارات تورمی بازمی‌گردد. در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تورم بالا مواجه است، بسیاری از فعالان بازار معتقدند نرخ‌های فعلی ارز بازتاب‌ دهنده کامل واقعیت‌های اقتصادی نیست و در ادامه شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود؛ موضوعی که می‌تواند به رشد اسمی و ریالی سود شرکت‌ها و در نتیجه بازار سهام کمک کند.

الیاس‌کردی با اشاره به دلایل شکل‌گیری موج صعودی اخیر بازار گفت: در واقع سه عامل اصلی شامل حمایت‌های دولتی، کاهش نگرانی‌های سیاسی و انتظارات تورمی در کنار یکدیگر باعث شده‌اند بازار سهام در هفته‌های اخیر با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شود.

او در عین حال نسبت به تداوم برخی از این عوامل هشدار داد و گفت: به نظر می‌رسد دو عامل از این سه عامل ممکن است در ادامه با کاهش اثرگذاری مواجه شوند. هرچه زمان بگذرد و بازار به سمت ثبات بیشتری حرکت کند، احتمالاً از شدت تأثیر فضای روانی ناشی از کاهش ریسک‌های سیاسی کاسته خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، دولت نیز با محدودیت‌های مالی متعددی روبرو و طبیعی است که در مقطعی به دنبال مدیریت منابع مالی خود باشد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت حمایت‌های فعلی با همین شدت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.

الیاس‌کردی در پایان تاکید کرد: با وجود این، عامل سوم یعنی افزایش نرخ ارز همچنان می‌تواند از بازار سهام حمایت کند. به دنبال رشد نرخ ارز، نرخ‌های مبنای شرکت‌ها از جمله دلار توافقی نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به رشد بازار کمک کند؛ هرچند این رشد بیش از آنکه دلاری باشد، ماهیت ریالی خواهد داشت.

به این ترتیب، در حالی که بورس تهران تا نیمه معاملات امروز یکی از پرقدرت‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشته، کارشناسان معتقدند تداوم روند صعودی بازار در هفته‌های آینده بیش از هر چیز به متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های حمایتی و مسیر نرخ ارز وابسته خواهد بود.