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مرگ همزمان اعضای یک خانواده در تصادف+عکس

جانشین پلیس راه راهور فراجا از وقوع یک سانحه رانندگی در محور هفتکل به اهواز خبر داد که در آن ۳ نفر جان باخته و ۲ نفر مجروح شدند، عدم توجه به جلو به‌عنوان علت اولیه حادثه اعلام شده و علت نهایی در دست بررسی کارشناسان پلیس راه است.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۳۳
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5623 بازدید
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۵

مرگ همزمان اعضای یک خانواده در تصادف+عکس

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح جزئیات این سانحه در استان خوزستان اظهار کرد: ساعت ۱۸:۰۰ روز ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ یک دستگاه سواری پراید که در محور هفتکل به غیزانیه در حرکت بود، در کیلومتر ۱۰ این محور به دلیل عدم توجه به جلو از مسیر اصلی منحرف و پس از خروج از سمت چپ جاده واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه، ۳ نفر شامل راننده و ۲ سرنشین (یک کودک ۱۰ ساله و یک دختر ۱۲ ساله) جان خود را از دست دادند. همچنین ۲ سرنشین دیگر شامل یک زن ۴۵ ساله و یک دختر ۱۴ ساله مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ محبی با بیان اینکه عدم توجه به جلو به عنوان علت اولیه وقوع این سانحه شناسایی شده است، تأکید کرد: علت نهایی و دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

وی در پایان با هشدار نسبت به پیامد‌های حواس‌پرتی در حین رانندگی، بر رعایت سرعت مطمئنه و تمرکز کامل رانندگان در جاده‌ها تأکید کرد.

مرگ همزمان اعضای یک خانواده در صحنه‌ای دردناک

مرگ همزمان اعضای یک خانواده در صحنه‌ای دردناک

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تصادف مرگ خانواده هفتکل اهواز جاده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
28
پاسخ
ای داد و بیداد حتما عدم استاندارد جاده هیچ دخیل نبود؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
32
پاسخ
آنهایی که تابوت های مرگ تولید و آنهایی که از این شرکتها بنام خودرو ساز داخلی حمایت میکنند باید در آخرت پاسخگو باشند مگر مردم این کشور سرمایه ملی نیستند که این چنین در جاده ها قربانی می شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اینها فقط ماشین تولید میکنند بی کیفیت کنتورول نهایی ندارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اینها فقط تولید میکنند کیفیت نهایی ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
11
10
پاسخ
چرا از سرعت غیر مطمعنه چیزی نمی گید، میلیون ها پراید دارن شبانه روز حرکت می کنند بالاخره حادثه هم پیش میاد برای افرادی که بی احتیاطند.
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