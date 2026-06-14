مرگ همزمان اعضای یک خانواده در تصادف+عکس

جانشین پلیس راه راهور فراجا از وقوع یک سانحه رانندگی در محور هفتکل به اهواز خبر داد که در آن ۳ نفر جان باخته و ۲ نفر مجروح شدند، عدم توجه به جلو به‌عنوان علت اولیه حادثه اعلام شده و علت نهایی در دست بررسی کارشناسان پلیس راه است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح جزئیات این سانحه در استان خوزستان اظهار کرد: ساعت ۱۸:۰۰ روز ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ یک دستگاه سواری پراید که در محور هفتکل به غیزانیه در حرکت بود، در کیلومتر ۱۰ این محور به دلیل عدم توجه به جلو از مسیر اصلی منحرف و پس از خروج از سمت چپ جاده واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه، ۳ نفر شامل راننده و ۲ سرنشین (یک کودک ۱۰ ساله و یک دختر ۱۲ ساله) جان خود را از دست دادند. همچنین ۲ سرنشین دیگر شامل یک زن ۴۵ ساله و یک دختر ۱۴ ساله مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ محبی با بیان اینکه عدم توجه به جلو به عنوان علت اولیه وقوع این سانحه شناسایی شده است، تأکید کرد: علت نهایی و دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

وی در پایان با هشدار نسبت به پیامد‌های حواس‌پرتی در حین رانندگی، بر رعایت سرعت مطمئنه و تمرکز کامل رانندگان در جاده‌ها تأکید کرد.