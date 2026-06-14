مرگ همزمان اعضای یک خانواده در تصادف+عکس
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح جزئیات این سانحه در استان خوزستان اظهار کرد: ساعت ۱۸:۰۰ روز ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ یک دستگاه سواری پراید که در محور هفتکل به غیزانیه در حرکت بود، در کیلومتر ۱۰ این محور به دلیل عدم توجه به جلو از مسیر اصلی منحرف و پس از خروج از سمت چپ جاده واژگون شد.
وی افزود: در این حادثه، ۳ نفر شامل راننده و ۲ سرنشین (یک کودک ۱۰ ساله و یک دختر ۱۲ ساله) جان خود را از دست دادند. همچنین ۲ سرنشین دیگر شامل یک زن ۴۵ ساله و یک دختر ۱۴ ساله مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرهنگ محبی با بیان اینکه عدم توجه به جلو به عنوان علت اولیه وقوع این سانحه شناسایی شده است، تأکید کرد: علت نهایی و دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.
وی در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای حواسپرتی در حین رانندگی، بر رعایت سرعت مطمئنه و تمرکز کامل رانندگان در جادهها تأکید کرد.