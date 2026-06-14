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جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

پیروزی استرالیا مقابل ترکیه به شیرینی باقلوا؛ ضدحمله‌های مرگبار و سد محکمی به نام بیچ

سومین تیم جام جهانی ۲۰۰۲ شروع تلخی را در جام جهانی ۲۰۲۶ تجربه کرد و باوجود ارائه نمایشی خوب، اما نتیجه را به حریف آسیایی‌اش واگذار کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۲۹
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3056 بازدید
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پیروزی استرالیا مقابل ترکیه به شیرینی باقلوا؛ ضدحمله‌های مرگبار و سد محکمی به نام بیچ

استرالیا با پیروزی مقابل ترکیه گام بزرگی برای صعود از گروه برداشت و در دو بازی بعدی، امید بیشتری دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و ترکیه در دومین دیدار گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز (یکشنبه) در ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی ۲ بر صفر استرالیا به پایان رسید.

نستوری ایرانکوندا (دقیقه ۲۷) و کانر متکالف (دقیقه ۷۵) گل‌های این بازی را به ثمر رساندند.

پیروزی استرالیا در شرایطی رقم خورد که ترکیه بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و در دقایق ابتدایی مالکیت توپ و ابتکار عمل را هم در اختیار داشت، اما این استرالیا بود که روی یک ضدحمله سریع به گل رسید. نستوری ایرانکوندا با فراری تند و تیز پشت خط دفاعی ترکیه یک پاس عالی را دریافت کرد و توانست دروازه حریف را باز کند.

پس از این گل، شاگردان مونتلا در ترکیه تلاش زیادی برای جبران نتیجه انجام دادند و بارها تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفتند، اما به سد محکمی به نام پاتریک بیچ درون دروازه برخورد کردند. هرچند دفاع منسجم استرالیا هم در مجموع خوب عمل کرد و شاگردان تونی پوپوویچ، حریف ترک را ناکام گذاشتند. از سوی دیگر، استرالیا از معدود فرصت‌های خود بهترین استفاده را کرد و کانر متکالف گل دوم را با شوتی پشت محوطه جریمه وارد دروازه ترکیه کرد.

ترکیه که پس از جام جهانی ۲۰۰۲ و کسب عنوان سومی جهان، بار دیگر در جمع تیم‌های حاضر در جام جهانی قرار گرفته، در نخستین گام نتوانست امتیازی کسب کند و با شکست زمین مسابقه را ترک کرد.

با پایان مسابقات دور نخست گروه D، تیم ملی آمریکا به لطف پیروزی ۴ بر یک برابر پاراگوئه و تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت. استرالیا نیز با سه امتیاز در رتبه دوم ایستاد و تیم‌های ترکیه و پاراگوئه بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

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گروه D تیم ملی ترکیه تیم ملی استرالیا جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا فیفا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
11
8
پاسخ
چه کرد استرالیا!!!!!!!!!!!!!!!!! ، مچاله کرد اساسی!!!!!، تیم استخوان داریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
12
6
پاسخ
استرالیا خوشحالمون کرد
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