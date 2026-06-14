پنج نکته افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک، 11 ژوئن آغاز شد و تیم مکزیک در بازی افتتاحیه با شکست دادن آفریقای جنوبی با نتیجه دو بر صفر، شروعی پیروزمندانه را رقم زد.
آوازخوانی شکیرا خواننده معروف دوره های قبلی جام جهانی، حضور عروسک "لابوبو"( نوعی اسباب بازی ساخت چین)، "بارانی" از کلاههای سامبررو در جایگاه تماشاگران، ادای احترام به "پادشاهان فوتبال" در نیمه اول و جوانان چینی که پرچمها را حمل میکردند – اینها پنج لحظه به یاد ماندنی از مراسم افتتاحیه و مسابقه بودند.
این اولین بار در تاریخ جام جهانی است که این مسابقات به میزبانی مشترک سه کشور برگزار میشود. روز پنجشنبه بیش از ۸۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه مکزیکوسیتی (که قبلاً با نام ورزشگاه آزتکا شناخته میشد) که در ارتفاع بیش از ۲۲۰۰ متری قرار دارد، حضور داشتند. قبل از مسابقه، مراسم افتتاحیه ۳۰ دقیقهای با محوریت یک ماکت غولپیکر از جام جهانی و با ترکیب رقص سنتی محلی و موسیقی پاپ لاتین، به فرهنگ مکزیک ادای احترام کرد.
در اواسط مراسم افتتاحیه، شخصیت اسباببازی مد روز چینی "لابوبو" به طور غافلگیرکنندهای ظاهر شد؛ دو لابوبو - یکی قهوهای و دیگری آبی، با گوشهای نوکتیز و لبخندی که دندان سفید و ناهموار این عروسک ها را نشان میداد - روی صحنه پریدند.
این اولین باری بود که از یک شخصیت اسباببازی مد روز با اصالت چینی برای حضور در جام جهانی دعوت میشد. این "هیولای کوچک زشت و بامزه" که در سال ۲۰۱۵ از دل تخیلات کاسینگ لونگ هنرمند هنگ کنگی متولد شد، به هواداران سراسر جهان در صحنه جام جهانی پیوست تا شور و شوق مشترک خود را جشن بگیرند. در طول ورود بازیکنان، شش نفر از جوانانی که برای حمل پرچمها در راهروی ورودی بازیکنان صف کشیده بودند، اهل چین بودند.
این مسابقات اولین جام جهانی در تاریخ است که با ۴۸ تیم برگزار میشود و اولین جام جهانی است که به طور مشترک توسط سه کشور میزبانی میشود. همچنین این سومین باری است که مکزیک پس از مسابقات 1970 و 1986 میزبان این رویداد است.