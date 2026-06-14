کاهش ۱۶ روزه هوای آلوده تهران در سال جاری

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۶۷ در وضعیت قابل قبول قرار دارد و پیش بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده تداوم داشته باشد.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲ روز هوای قابل قبول، ۱۲ روز هوای پاک و ۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تعداد روز‌های قابل قبول ۱۰ روز افزایش و تعداد روز‌های ناسالم ۱۶ روز کاهش داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.