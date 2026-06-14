شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع مطلع مدعی شد که مذاکره‌کنندگان قطری، با هماهنگی ایالات متحده آمریکا، صبح یک‌شنبه به ایران سفر کرده‌اند تا به نهایی‌شدن توافق بین واشنگتن و تهران کمک کنند.

آمریکا و ایران تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند و امضای یادداشت تفاهم در روز یک‌شنبه کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ دونالد ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد که قرار است یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران روز یک‌شنبه به امضای طرفین برسد و پس از آن تنگه هرمز برای تردد تمامی کشتی‌ها باز خواهد شد.

در حالی که تهران بارها بر صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرده و آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا نیز تایید کرده‌اند که ایران قصدی برای ساخت بمب اتم ندارد، ترامپ بار دیگر گفت: توافق من با ایران، سدی در برابر سلاح هسته‌ای است.

«در واقع، آنها دیگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهند و نخواهند داشت؛ چه از طریق خرید و چه از طریق توسعه.»

وی ادعا کرد: قرار است این توافق فردا امضا شود و بلافاصله پس از امضای آن، تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود.

او ادعا کرد: رابطه ما با ایران بسیار متفاوت و بهتر از روابط دولت‌های قبلی است. برخلاف صدها میلیارد دلار پرداختی [باراک] اوباما به آن‌ها، از جمله ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد، هیچ وجهی رد و بدل نخواهد شد.

ترامپ باز هم دست از تهدید ایران برنداشت و افزود: در زمان مناسب، وقتی همه چیز آرام است، ما به لطف بمب‌افکن‌های زیبای بی-۲ و خلبانان ماهرشان، وارد عمل می‌شویم و غبار هسته‌ای را که در اعماق کوه‌های گرانیتی محکم دفن شده است، رقیق و نابود می‌کنیم؛ یا در ایران و یا در ایالات متحده آمریکا.

او سپس مدعی شد که آمریکا مشتاقانه منتظر همکاری با ایران و کل خاورمیانه است و ابراز امیدواری کرد که «اين روند سريع، آسان و بدون مشكل پيش برود».

وی ادعا کرد که اگر همه‌چیز به طریقی که ذکر شد پیش نرود، «ما یک گزینه غایی داریم که امیدواریم دیگر هرگز مورد استفاده قرار نگیرد!»

این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اسماعیل بقایی، روز شنبه گفت که امضای توافق میان تهران و واشنگتن «فردا انجام نخواهد شد». با این حال وی تایید کرد که این احتمال وجود دارد که این اتفاق طی روزهای آتی بیفتد.

«هرگونه تفاهم احتمالی با آمریکا صرفاً چارچوبی برای ادامه گفت‌وگوها خواهد بود، نه توافق نهایی میان دو کشور. تمرکز اصلی بر خاتمه جنگ و تنش‌ها است.»

عراقچی جمعه شب در یک گفت‌وگوی خبری اعلام کرد که نتیجهٔ تفاهم بین ایران و آمریکا «یک یادداشت ۱۴ ماده‌ای است» ولی هنوز تفاهمی امضا نشده و ممکن است برخی موضوعات بالا و‌ پایین شود.

«در مذاکرات ۲ مرحله پیش‌بینی شده است؛ اول یادداشت تفاهم است و بعد آغاز مذاکره. موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌های ایران به مرحلهٔ دوم موکول شده و ۶۰ روز زمان مذاکره برای این موضوعات پیش‌بینی شده است. در یادداشت تفاهم، خاتمهٔ جنگ در همهٔ جبهه‌ها اعلام می‌شود علی‌الخصوص در لبنان.»

وی تایید کرد که بحث درباره رفع محاصره دریایی و تنگه هرمز در این تفاهم‌نامه مطرح می‌شود.

