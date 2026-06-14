حمله نیروی دریایی انگلیس به یک نفتکش

وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که نیرو‌های انگلیسی صبح امروز در کانال (احتمالاً کانال مانش) به یک نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» حمله کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که نیروهای انگلیسی صبح امروز در کانال (احتمالاً کانال مانش) به یک نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» حمله کرده است.