حمله نیروی دریایی انگلیس به یک نفتکش
وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که نیروهای انگلیسی صبح امروز در کانال (احتمالاً کانال مانش) به یک نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» حمله کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۱۴| |
2881 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که نیروهای انگلیسی صبح امروز در کانال (احتمالاً کانال مانش) به یک نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» حمله کرده است.
گزارش خطا
فضائلی: آنچه دفتر میرسلیم درباره رهبری گفت، سخنی نسنجیده و ناصواب بود / نفتکش «ریچموند ویجر» پس از برخورد با یک شناور ایرانی متواری شد / سخنگوی جبهه اصلاحات: قهر نکردیم؛ ما را حذف کردند و کنار زدند/اخذ توضیح از ۴۶ مدیر درباره اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
جای نفت ایران را هیچکشوری نمیتواند پر کند/ فعلا موضوع سهمیهبندی بنزین مطرح نیست/ اینستکس بدون واریز پول نفت کارایی ندارد
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...