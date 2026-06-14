صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله نیروی دریایی انگلیس به یک نفتکش

وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که نیرو‌های انگلیسی صبح امروز در کانال (احتمالاً کانال مانش) به یک نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» حمله کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۱۴
| |
2881 بازدید
|
۲
حمله نیروی دریایی انگلیس به یک نفتکش

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که نیروهای انگلیسی صبح امروز در کانال (احتمالاً کانال مانش) به یک نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» حمله کرده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت دفاع انگلیس نفتکش‌ ناوگان سایه
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انگلیس کشتی نظامی به گویان می‌فرستد
ادعای انگلیس درباره اقدامات روسیه در خرسون
عملیات ده روزه انگلیس در عراق
نخستین واکنش لندن به حمله بی‌سابقه مسکو به کی‌یف
نیروی دریایی سپاه، یک فروند نفتکش خارجی را توقیف کرد
ناوگان دریایی سایه برای عبور از محاصره آمریکا طراحی شده
انگلیس: از برجام خارج نمی‌شویم
ادعای انگلیس درباره نقشه روسیه برای دونتسک
انگلیس از پیشروی روسیه در مسیر لیسیچانسک خبر داد
واکنش انگلیس به یک ادعا در اسناد درز کرده آمریکا
فضائلی: آنچه دفتر میرسلیم درباره رهبری گفت، سخنی نسنجیده و ناصواب بود / نفتکش «ریچموند ویجر» پس از برخورد با یک شناور ایرانی متواری شد / سخنگوی جبهه اصلاحات: قهر نکردیم؛ ما را حذف کردند و کنار زدند/اخذ توضیح از ۴۶ مدیر درباره اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
توقیف ۲ نفتکش توسط مالزی به اتهام انتقال نفت به ارزش ۱۳۰ میلیون دلار
ادعای انگلیس درباره تغییر راهبرد پوتین در اوکراین
انگلیس آپاچی‌های ۴۰ ساله به اوکراین می‌دهد
انگلیس کلاهک‌های اتمی خود را نو می‌کند
پایان یک دوران؛ سقوط تاریخی صادرات گاز روسیه به اروپا و تشدید محاصره نفتی ونزوئلا
فرار نفتکش‌های انگلیسی از خلیج فارس!
جای نفت ایران را هیچ‌کشوری نمی‌تواند پر کند/ فعلا موضوع سهمیه‌بندی بنزین مطرح نیست/ اینستکس بدون واریز پول نفت کارایی ندارد
منطقه پرخطر برای نفتکش‌ها محدودتر شد
نگرانی شدید انگلیس و ناتو از تقویت نظامی روسیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
5
پاسخ
به نظرم انگلیس رو بزنیم با خاک یکسان کنیم که دلمون خنک شه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
3
پاسخ
انگلیس تو هم؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mkA
tabnak.ir/005mkA