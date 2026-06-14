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سعید زرندی تاکید کرد:

صعود فولاد مبارکه در رتبه‌بندی جهانی، حاصل تاب‌آوری هوشمندانه در برابر چالش ها

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به ارتقای جایگاه این گروه صنعتی در تازه‌ترین رتبه‌بندی انجمن جهانی فولاد گفت: فولاد مبارکه در شرایطی موفق شد رتبه جهانی خود را ارتقا دهد که صنعت فولاد ایران و بسیاری از تولیدکنندگان جهان با چالش‌های کم‌سابقه‌ای در حوزه انرژی، بازار و تحولات ژئوپلیتیکی مواجه بودند.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۰۷
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صعود فولاد مبارکه در رتبه‌بندی جهانی، حاصل تاب‌آوری هوشمندانه در شرایط سخت اقتصادی و صنعتی

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه در گزارش سال ۲۰۲۶ انجمن جهانی فولاد با ثبت تولید ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تن فولاد در سال ۲۰۲۵ میلادی به رتبه ۴۳ جهان صعود کرده است، افزود: این موفقیت در حالی به دست آمده که بسیاری از شرکت‌های بزرگ فولادی دنیا تحت تأثیر رکود بازارها و محدودیت‌های مختلف با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

زرندی ادامه داد: عملکرد تولیدی فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ نیز حاکی از تداوم روند رشد این مجموعه است؛ به‌گونه‌ای که در گروه فولاد مبارکه بیش از ۱۰.۸۹ میلیون تن و در مجتمع فولاد مبارکه بیش از ۷.۵ میلیون تن فولاد تولید شده است. بر همین اساس، اگر این میزان تولید در بازه زمانی مورد ارزیابی سال ۲۰۲۵ میلادی ثبت می‌شد، جایگاه جهانی فولاد مبارکه می‌توانست بالاتر از رتبه فعلی باشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به آسیب‌های ناشی از حملات صورت‌گرفته به بخشی از زیرساخت‌های تولیدی و نیروگاهی این مجتمع صنعتی تصریح کرد: توقف تحمیل شده برخی خطوط تولید فولاد خام پس از حملات دشمن به طور طبیعی در سال جاری بر میزان تولید و در نتیجه رتبه جهانی فولاد مبارکه تأثیرگذار خواهد بود؛ با این حال، با اجرای سریع برنامه‌های بازسازی و نوسازی و بسیج ظرفیت‌های فنی و مهندسی، روند احیای تجهیزات و بازگشت به ظرفیت تولید با جدیت دنبال شد و انتظار می‌رود نتایج این اقدامات در رتبه‌بندی‌های آتی منعکس شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری سازمانی در صنایع بزرگ خاطرنشان کرد: تجربه ماه‌های اخیر فولاد مبارکه نشان داد که تاب‌آوری امروز دیگر یک مزیت رقابتی نیست، بلکه شرط اساسی تداوم فعالیت و توسعه پایدار است. فولاد مبارکه با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، ساختارهای مدیریت بحران، انسجام مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های از پیش طراحی‌شده، توانست در شرایط دشوار نیز جریان تولید و تأمین نیاز صنایع کشور را حفظ کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر بازگشت به شرایط پایدار را طی کند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه ارتقای جایگاه جهانی این گروه صنعتی یک دستاورد اتفاقی نیست، بیان کرد: افزایش تولید، حفظ جایگاه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و ارتقای رتبه جهانی، نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات راهبردی، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و متخصصان گروه فولاد مبارکه است.

وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم مدل کسب‌وکار فولاد مبارکه را از اتکای صرف به مزیت‌های سنتی به سمت مزیت‌های رقابتی پایدار هدایت کنیم. توسعه سبد محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تمرکز بر فولادهای کیفی و پیشرفته، افزایش بهره‌وری تولید و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی از مهم‌ترین محورهای این رویکرد بوده است.

زرندی با اشاره به شرایط دشوار تأمین انرژی در کشور گفت: جهش هزینه‌های انرژی و محدودیت‌های تأمین برق و گاز، یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت فولاد در سال گذشته بود؛ با این حال فولاد مبارکه با اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی از جمله توسعه نیروگاه‌های اختصاصی و پروژه انتقال آب دریای عمان، تلاش کرده ریسک‌های عملیاتی خود را کاهش داده و پایداری تولید را تضمین کند.

وی اظهار کرد: همزمان با این اقدامات، توسعه محصولات ویژه و دانش‌بنیان نیز با جدیت دنبال شد و تولید فولادهای مورد نیاز صنایع خودروسازی، نفت، گاز، انرژی و همچنین توسعه فناوری تولید فولادهای الکتریکی در دستور کار قرار گرفت؛ رویکردی که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، قدرت رقابت‌پذیری فولاد مبارکه را در بازارهای داخلی و بین‌المللی افزایش داده است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اینکه صنعت فولاد جهان همچنان تحت سلطه تولیدکنندگان بزرگ آسیایی قرار دارد، بیان کرد: حضور شش شرکت چینی در میان ۱۰ فولادساز برتر جهان نشان می‌دهد رقابت در این صنعت هر روز پیچیده‌تر می‌شود، اما فولاد مبارکه توانسته در چنین فضایی جایگاه خود را حفظ کرده و حتی ارتقا دهد.

وی تأکید کرد: صعود یک‌پله‌ای فولاد مبارکه در رتبه‌بندی جهانی شاید از نظر عددی یک رتبه باشد، اما از منظر مدیریتی و اقتصادی بیانگر موفقیت شرکت در عبور از مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی است؛ چالش‌هایی که می‌توانستند روند تولید و توسعه شرکت را با اختلال مواجه کنند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: مسیر پیش‌روی فولاد مبارکه تنها حفظ جایگاه فعلی نیست، بلکه حرکت به سمت سطوح بالاتر رقابت جهانی است. بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ به‌ویژه پروژه نورد گرم شماره ۲، توسعه محصولات با فناوری پیشرفته و تکمیل زنجیره ارزش، زمینه ارتقای بیشتر جایگاه فولاد مبارکه در میان فولادسازان برتر جهان را فراهم خواهد کرد.

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فولاد مبارکه اصفهان رتبه بندی جهانی صنعت فولاد
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