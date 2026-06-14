ادعای اسرائیل درباره امتیازدهی آمریکا به ایران
مقامات ارشد اسرائیلی میگویند «ایرانیها بیدلیل با این توافق موافقت نکردهاند، طرف آمریکایی شرایط اصلی آنها را پذیرفته است.»
کد خبر: ۱۳۷۹۰۰۵| |
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کانال ۱۲ اسرائیل نوشت: مقامات ارشد اسرائیلی و کارشناسانی که سالها در حوزه ایران فعالیت میکنند، امروز هشدار دادند که توافق فعلی بین آمریکا و ایران، عمیقترین منافع امنیتی اسرائیل را به خطر میاندازد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: مقامات ارشد اسرائیلی میگویند «ایرانیها بیدلیل با این توافق موافقت نکردهاند، طرف آمریکایی شرایط اصلی آنها را پذیرفته است.»
به گفته آنان، این توافق بلافاصله منجر به رفع محاصره دریایی و نجات ایران خواهد شد.
اطرافیان نتانیاهو میگویند: «نگرانی بزرگ این است که ترامپ در بحث توافق با ایران، با ما همان کاری را بکند که اوباما کرد.»
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