وقتی ال90 مدل 95 هم خودروی نامتعارف می شود!

بر اساس قانون عجیب و مضحکی که شرکت های بیمه به آن استناد می کنند کلیه هزینه های خسارات وارده به خودرو بر اساس هزینه خودروی دنا یا پارس تعیین می شود البته قیمت دنایی که فقط در ذهن شرکت های بیمه وجود دارد!

بیمه ایران که قدیمی ترین بیمه به شمار می رود و معمولا بالاترین قیمت بیمه را نیز دارد به استناد قوانینی که کسی آن را گردن نمی گیرد حتی خودروهای داخلی 10 ساله را هم نامتعارف می داند.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، به عنوان مثال اگر شما یک خودروی ال 90 مدل 95 داشته باشید و قیمت یک قطعه آن بیشتر از قیمت آن قطعه در ماشین دنا باشد شرکت بیمه فقط قیمت آن قطعه در دنا را می پردازد .

این اتفاق عجیب در شرایطی است که کارشناسان بیمه قیمت خودرو را بر اساس قیمت بازار محاسبه می کنند اما مشخص نیست در کدام بازار قیمت دنای صفر کیلومتر یک میلیارد و 65 میلیون تومان است.

شرکت های بیمه به استناد این قوانین خنده دار از پرداخت خسارات به شهروندان خودداری و آن ها را به سمت استفاده از بیمه بدنه سوق می دهند و اگر کسی بیمه بدنه نداشته باشد مابه التفاوت هزینه را باید از جیب بدهد.

شگرد شرکت های بیمه در تعیین قیمت یک میلیاردی برای دنا یک معادله دو سر سود است چون از یک سو خسارات کمتری به شهروندان می دهند و از سوی دیگر آن ها را مجاب به خرید بیمه بدنه می کنند تا در صورت اتفاق مشابه بتوانند از بیمه بدنه خود استفاده کنند.

در این رابطه دیوان عدالت اداری ضروری است وارد عمل شده و به این بی قانونی و محاسبات کیلویی در بیمه ها پایان دهد.