پیام بقائی در سالگرد حمله اسرائیل وآمریکا به ایران
به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۸۴| |
745 بازدید
به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی نوشت: به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.
امروز سالروز آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی -با همراهی آمریکا- است؛ هجومی که با ترور بزدلانه مدافعان وطن و حمله به تأسیسات هستهای همراه شد، اما در نهایت، اراده استوار و مقاومت و از جان گذشتگی ملت ایران، رویای دشمنی را که امروز معترف است: «همه کار کردیم»، به شکست و سرافکندگی بدل ساخت تا الگویی مثالزدنی از اقتدار، پایداری و عزتطلبی در جریده روزگار ثبت گردد.
مردانه از حلاوت هستی گذشتهایم این شهد را به کار مگس کردهایم ما
چون صبح تا ز مشرق هستی دمیدهایمجان در تن جهان به نفس کردهایم ما▪️ صائب تبریزی
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...