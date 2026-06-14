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پیام بقائی در سالگرد حمله اسرائیل وآمریکا به ایران

به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۸۴
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پیام بقائی در سالگرد حمله اسرائیل وآمریکا به ایران

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی نوشت: به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.

امروز سال‌روز آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی -با همراهی آمریکا- است؛ هجومی که با ترور بزدلانه مدافعان وطن و حمله به تأسیسات هسته‌ای همراه شد، اما در نهایت، اراده استوار و مقاومت و از جان گذشتگی ملت ایران، رویای دشمنی را که امروز معترف است: «همه کار کردیم»، به شکست و سرافکندگی بدل ساخت تا الگویی مثال‌زدنی از اقتدار، پایداری و عزت‌طلبی در جریده روزگار ثبت گردد. 

مردانه از حلاوت هستی گذشته‌ایم این شهد را به کار مگس کرده‌ایم ما

چون صبح تا ز مشرق هستی دمیده‌ایمجان در تن جهان به نفس کرده‌ایم ما‎▪️ صائب تبریزی

پیام بقائی در سالگرد حمله اسرائیل وآمریکا به ایران

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