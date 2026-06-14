به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ وزارت علوم در اطلاعیه‌ای خطاب به دانشجویان اعلام کرد: تمام امتحانات در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و در تمامی مقاطع تحصیلی که زمان برگزاری آنها با مراسم وداع و تشییع پیکرِ رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تداخل داشته باشد، به زمان دیگری موکول خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی جدید این آزمون‌ها متعاقباً از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد.

از دانشجویان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های دانشگاه محل تحصیل خود را از طریق مراجع مربوطه دنبال کنند.