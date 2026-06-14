زمان امتحانات دانشگاهها تغییر کرد
وزارت علوم از تغییر زمان امتحانات دانشجویان دانشگاهها در ایام تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد. وزارت علوم از تغییر زمان امتحانات دانشجویان دانشگاهها در ایام تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۸۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ وزارت علوم در اطلاعیهای خطاب به دانشجویان اعلام کرد: تمام امتحانات در همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و در تمامی مقاطع تحصیلی که زمان برگزاری آنها با مراسم وداع و تشییع پیکرِ رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) تداخل داشته باشد، به زمان دیگری موکول خواهد شد.
برنامه زمانبندی جدید این آزمونها متعاقباً از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد.
از دانشجویان درخواست میشود اخبار و اطلاعیههای دانشگاه محل تحصیل خود را از طریق مراجع مربوطه دنبال کنند.
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