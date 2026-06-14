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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

خنثی‌سازی بمب در ورزشگاه متلایف؛ وینیسیوس فرشته نجات برزیل مقابل مراکش

دیدار دو تیم برزیل و مراکش در چهارچوب دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با تساوی به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۶۶
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برزیل - مراکش

اگرچه برزیل به عنوان یک قدرت برتر در فوتبال دنیا شناخته می‌شود و با پنج قهرمانی جام جهانی، تیمی پرافتخار در فوتبال دنیا شناخته می‌شود، اما مراکش توانست نمایش خوبی مقابل این تیم داشته باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا دو تیم برزیل و مراکش و در گروه C رقابت‌ها از ساعت ۰۱:۳۰ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه متلایف شهر رادرفورد نیوجرسی به مصاف هم رفتند.

برزیل به عنوان پرافتخارترین تیم جام جهانی با کسب پنج عنوان قهرمانی این رقابت‌ها در شرایطی مقابل مراکش، شگفتی‌ساز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قرار گرفت که حریف آفریقایی در شروع بازی توانست برتری خود را به شاگردان کارلو آنچلوتی تحمیل کند؛ تحمیل این برتری البته نه فقط در سبک بازی و ایجاد موقعیت که در باز کردن دروازه هم بود و اسماعیل سایباری (دقیقه ۲۱) توانست روی پاس بسیار دقیق دیاز با یک ضربه چیپ مراکش را پیش بیاندازد.

مراکش که عنوان چهارمی جام جهانی قبلی را با خود یدک می‌کشد و با هدایت محمد وهبی پا به این دوره از رقابت‌ها گذاشته، پس از پیش افتادن از برزیل تحت فشار بیشتری قرار گرفت که طولی هم نکشید تا برزیلی‌ها کار را به تساوی بکشند. جایی که وینیسیوس جونیور (دقیقه ۳۱) توانست گل سایباری را پاسخ داد.

دو تیم در نهایت به تساوی رضایت دادند، آن هم در شرایطی که پیروزی مراکش مقابل برزیل می‌توانست شگفتی و بمب اصلی این جام در مرحله گروهی لقب بگیرد، اما وینیسیوس با حرکت تماشایی خود و گلی که به ثمر رساند، این بمب را خنثی کرد.

دیگر دیدار این گروه از ساعت ساعت ۰۴:۳۰ بامداد در ورزشگاه ژیلت شهر فاکسبرو ماساچوست میان دو تیم اسکاتلند و هائیتی برگزار خواهد شد.

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