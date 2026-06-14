بررسی تغییر تاریخ برگزاری امتحانات نهایی

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، از امکان بازنگری در زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: به علت همزمانی آغاز امتحانات نهایی با تشییع پیکر سیدالشهدای انقلاب، موضوع امکان بازنگری و تغییر تاریخ شروع امتحانات در ستاد عالی آزمون‌ها بررسی خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حسین صادقی با بیان اینکه به علت همزمانی شروع امتحانات با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید بازنگری در برنامه امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در دستور بررسی قرار گرفته است گفت: قرار است ستاد عالی آزمون‌ها این موضوع را مجدداً بررسی و بازنگری نماید تا دانش آموزان و معلمان عزیز با فراغ بال و بی دغدغه در این آیین باشکوه شرکت نمایند.

وی با بیان اینکه این موضوع امروز در شورای معاونان مطرح شد و مقرر شد ابعاد مختلف آن بررسی شود افزود: به محض نهایی شدن تصمیمات، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: هرگونه تغییر یا تصمیم جدید درباره زمان و نحوه برگزاری آزمون‌ها پس از جمع‌بندی نهایی از طریق پورتال وزارت آموزش و پرورش، به اطلاع دانش‌آموزان، خانواده‌ها و رسانه‌ها خواهد رسید.