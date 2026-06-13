تشکیل کابینه امنیتی رژیم اسرائیل در سایه مذاکرات ایران

یک رسانه صهیونیست اعلام کرد که توافق احتمالی آمریکا و ایران، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی را مجبور کرد که تشکیل جلسه دهد.

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که کابینه کوچک امنیتی اسرائیل فردا شب با محوریت بررسی تحولات مربوط به توافق در حال شکل‌گیری میان آمریکا و ایران تشکیل جلسه خواهد داد.

بر اساس این گزارش‌ها، نشست کابینه در شرایطی برگزار می‌شود که مذاکرات تهران و واشنگتن به مراحل پایانی نزدیک شده و مقام‌های صهیونیست به شدت نسبت به این توافق نگران هستند.