تشکیل کابینه امنیتی رژیم اسرائیل در سایه مذاکرات ایران
یک رسانه صهیونیست اعلام کرد که توافق احتمالی آمریکا و ایران، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی را مجبور کرد که تشکیل جلسه دهد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۵۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که کابینه کوچک امنیتی اسرائیل فردا شب با محوریت بررسی تحولات مربوط به توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و ایران تشکیل جلسه خواهد داد.
بر اساس این گزارشها، نشست کابینه در شرایطی برگزار میشود که مذاکرات تهران و واشنگتن به مراحل پایانی نزدیک شده و مقامهای صهیونیست به شدت نسبت به این توافق نگران هستند.
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