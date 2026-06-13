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اطمینان خاطر به مشتریان بانک‌های مختل شده

در پی حمله سایبری به چهار بانک، شورای هماهنگی بانک‌ها با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان اطمینان داد که اطلاعات مشتریان افشا نشده است. 
کد خبر: ۱۳۷۸۹۴۹
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2888 بازدید
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اطمینان خاطر به مشتریان بانک‌های مختل شده

به گزارش تابناک، در پی حمله سایبری به چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات شورای هماهنگی بانک‌ها با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان اطمینان داد که اطلاعات مشتریان افشا نشده است.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

به آگاهی هم‌وطنان ارجمند می‌رساند،

پیرو اختلال پیش‌آمده در سامانه‌های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، تیم‌های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی کشور به اجرا گذاشتند.

بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است.

در حال حاضر تمام زیرساخت‌ها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال انجام است.

اولویت اصلی ما، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگرداند.

از تمام مشتریان گرامی تقاضا داریم اخبار و اطلاعات تکمیلی را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی پیگیری کنند.

از بابت محدودیت‌های موقت ایجادشده عذرخواهی می‌کنیم و از صبوری و همراهی شما سپاسگزاریم.

شورای هماهنگی بانک‌ها

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برچسب ها
بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک ها حمله سایبری بانک ها مشتریان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
5
پاسخ
خوب که حمله محدود بوده و زود متوجه شدن که هنوز بعد 24 ساعت کارت هامون کار نمیکنه،
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