سرقت عجیب از تیم ملی انگلیس در آمریکا!

بحران عجیب در اردوی سه‌شیرها که با سرقت تجهیزات ورزشی تیم ملی انگلیس آغاز شد، با کشف این وسایل و دستگیری سارقان به خیر گذشت.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، اقلام و تجهیزات ورزشی به سرقت رفته تیم ملی فوتبال انگلستان، تنها ۵ روز پیش از بازی افتتاحیه این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ در مقابل کرواسی، کشف و بازیابی شد.

منابع آگاه که مایل به افشای نام خود نبودند تأیید کردند که این لوازم سرقتی که عمدتاً شامل کفش‌های ورزشی بازیکنان بود، اکنون به طور کامل به اردوی تیم بازگردانده شده است.

این سرقت عجیب زمانی رخ داد که تیم تدارکات و لجستیک فدراسیون فوتبال انگلیس در حال راه‌اندازی کمپ تمرینی جدید خود در دهکده ورزشی «سوآپ» در کانزاس‌سیتی بود. سارقان اقلام مذکور را از داخل یکی از ون‌های تدارکاتی که هنوز تخلیه نشده بود، ربوده بودند. در همین رابطه، پلیس کانزاس‌سیتی با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دو مظنون را در جریان تحقیقات مربوط به این پرونده بازداشت کرده است و بازجویی‌ها از آن‌ها همچنان ادامه دارد.

شاگردان توماس توخل که پیش از این یک کمپ تمرینی ۱۰ روزه را در فلوریدا پشت سر گذاشته و در دیدارهای تدارکاتی موفق به شکست نیوزیلند، کاستاریکا و باشگاه میامی اف‌سی شده بودند، امروز (شنبه) پس از یک روز استراحت وارد کانزاس‌سیتی شدند.

گفتنی است کانزاس‌سیتی به یکی از پایگاه‌های اصلی جام جهانی تبدیل شده و علاوه بر انگلیس، تیم‌های ملی آرژانتین و هلند نیز کمپ‌های خود را در این شهر برپا کرده‌اند. تیم ملی انگلیس روز چهارشنبه در نخستین گام خود در استادیوم دالاس به مصاف کرواسی خواهد رفت و سپس با غنا و پاناما دیدار می‌کند.