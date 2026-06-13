بازنشر معنادار پیام رهبر معظم انقلاب درباره وحدت
رسانه رهبر معظم انقلاب در آستانه تشکیل تجمعات مخالفان توافق در اقدامی معنادار بخشی از متون ایشان را که درباره وحدت ملی و انسجام است را بازنشر کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۴۴| |
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رسانه رهبر معظم انقلاب، ایت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، گزیدهای از پیامهای ایشان را بازنشر کرده است:
از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و #انسجام بیبدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمرهی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ میباشد.
شکر این موهبت، اهتمام آحاد ملّت خصوصاً نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی است.
۷ خرداد ۱۴۰۵
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