بازنشر معنادار پیام رهبر معظم انقلاب درباره وحدت

رسانه رهبر معظم انقلاب در آستانه تشکیل تجمعات مخالفان توافق در اقدامی معنادار بخشی از متون ایشان را که درباره وحدت ملی و انسجام است را بازنشر کرده است.

رسانه رهبر معظم انقلاب، ایت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، گزیده‌ای از پیام‌های ایشان را بازنشر کرده است:

از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و #انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره‌ی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می‌باشد.

شکر این موهبت، اهتمام آحاد ملّت خصوصاً نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است.

۷ خرداد ۱۴۰۵