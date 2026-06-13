نفتکش غولپیکر ایرانی محاصره را شکست
یک نفتکش خالی منتسب به ایران با عبور از خط محاصره آمریکا وارد دریای عمان شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۴۱| |
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به گزارش تابناک، طبق ادعای تانکرترکرز یک نفتکش غولپیکر منتسب به ایران با عبور از خط محاصره وارد دریای عمان شده است.
بر این اساس حدود ۲ میلیون بشکه به ظرفیت ذخیرهسازی نفت ایران اضافه خواهد شد.
کارشناسان از ابتدای اعمال محاصره بارها تاکید کردهاند که محاصره آمریکا باید با اقدام نظامی بشکند.
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