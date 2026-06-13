یک نفتکش خالی منتسب به ایران با عبور از خط محاصره آمریکا وارد دریای عمان شد.

به گزارش تابناک، طبق ادعای تانکرترکرز یک نفتکش غول‌پیکر منتسب به ایران با عبور از خط محاصره وارد دریای عمان شده است.

بر این اساس حدود ۲ میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران اضافه خواهد شد.

کارشناسان از ابتدای اعمال محاصره بارها تاکید کرده‌اند که محاصره آمریکا باید با اقدام نظامی بشکند.