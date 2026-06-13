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نفتکش غول‌پیکر ایرانی محاصره را شکست

یک نفتکش خالی منتسب به ایران با عبور از خط محاصره آمریکا وارد دریای عمان شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۴۱
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2216 بازدید

نفتکش غول‌پیکر ایرانی محاصره را شکست

به گزارش تابناک، طبق ادعای تانکرترکرز یک نفتکش غول‌پیکر منتسب به ایران با عبور از خط محاصره وارد دریای عمان شده است.

بر این اساس حدود ۲ میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران اضافه خواهد شد.

کارشناسان از ابتدای اعمال محاصره بارها تاکید کرده‌اند که محاصره آمریکا باید با اقدام نظامی بشکند.

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