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سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتگو با تابناک:

تصمیمات مربوط به جنگ و صلح با تأیید رهبری اجرا می‌شود/ تفاهم نهایی با خرد جمعی و با نظر رهبر انقلاب انجام خواهد شد

محسن پاک‌آیین گفت: مسئولان، نیروهای مسلح و سران سه قوه در این زمینه متحد هستند و در میدان و دیپلماسی هماهنگی کامل وجود دارد. قطعاً تفاهم نهایی با خرد جمعی و از طریق شورای عالی امنیت ملی و با نظر مقام معظم رهبری انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۳۷
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۱۴

طبق قانون اساسی، تصمیمات مربوط به جنگ و صلح از وظایف رهبری است/ مصوبات شورای امنیت بدون تایید رهبری قابل اجرا نیست/ تفاهم نهایی با خرد جمعی و با نظر رهبر انقلاب انجام خواهد شد

پاک‌آیین تصریح کرد: قطعاً تفاهم نهایی که در اظهارات عراقچی به آن اشاره شد، با خرد جمعی و از طریق شورای عالی امنیت ملی و با نظر مقام معظم رهبری انجام خواهد شد. 

به گزارش سرویس بین الملل تابناک؛ در آستانه امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، اظهارات عباس عراقچی مبنی بر بی‌سابقه بودن نزدیکی به توافق و بازنشر آن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فضای سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است.

این تحول دیپلماتیک در شرایطی رقم می‌خورد که علیرغم هماهنگی‌های کلان حاکمیتی و در حالی که جریان‌های سیاسی خاص در داخل کشور نسبت به این رویکرد انتقاداتی را مطرح کرده‌اند بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به‌زودی از طریق امضای دیجیتال نهایی خواهد شد.

از این رو خبرنگار سرویس بین الملل «تابناک»؛ گفتگویی با «محسن پاک آیین»، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان، انجام داده که متن آن بدین شرح است:

*رئیس‌جمهور آمریکا از حصول توافق با ایران خبر داده و عراقچی نیز اعلام کرده است که «تا این حد به توافق نزدیک نبودیم». نخست‌وزیر پاکستان نیز اعلام کرده که متن نهایی مورد توافق است و تا ۲۴ ساعت آینده امضا خواهد شد. ارزیابی شما از این اظهارات چیست؟

واقعیت این است که نمی توان گمانه زنی کرد ولی اظهاراتی که به آن اشاره کردید، نشان‌دهنده آن است که موضوع این بار جدی‌تر از دفعات پیشین است و احتمال وقوع این تفاهم وجود دارد. در این خصوص، چند نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه باید صرفاً به روایت‌های رسمی که از طریق مراکز رسمی صداوسیما و اظهارات مسئولان ایرانی مطرح می‌شود، توجه کرد.

دوم اینکه تا زمان قطعی شدن توافق، نباید به آمریکا اعتماد داشت؛ چراکه ممکن است در هر لحظه، حتی چند ساعت پیش از تفاهم، از تصمیم خود منصرف شوند یا رژیم صهیونیستی برای تخریب این روند دست به اقدامی بزند. در عین حال، باید برای حفظ انسجام و وحدت ملی در ارتباط با این موضوع تلاش کرد؛ زیرا یکی از ترفندهای آمریکا و ترامپ، ایجاد تفرقه در میان مردم ایران است.

خوشبختانه مسئولان، نیروهای مسلح و سران سه قوه در این زمینه متحد هستند و در میدان و دیپلماسی هماهنگی کامل وجود دارد. قطعاً تفاهم نهایی که در اظهارات عراقچی نیز به آن اشاره شد، با خرد جمعی و از طریق شورای عالی امنیت ملی و با نظر مقام معظم رهبری انجام خواهد شد.

بنابراین ضمن اعتماد به روایت‌های رسمی، باید نسبت به سیاست‌های تفرقه‌افکنانه غرب هوشیار بود و به تیم مذاکره‌کننده به‌ویژه قالیباف وعراقچی فرصت داد تا کار را در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیش ببرند.

*پیش از این اعلام شده بود که توافق در ژنو امضا می‌شود. اکنون در حالی که گزارش شده آقای عراقچی فردا به پاکستان سفر می‌کند، الجزیره مدعی شده است که مراسم امضای الکترونیک توافق صلح بین ایران و آمریکا فردا به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار خواهد شد. ارزیابی شما از این موضوع چیست و چرا توافق به شکل دیجیتال امضا می‌شود؟

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ایران تمایلی به مذاکره و امضای مستقیم با آمریکایی‌ها ندارد و روابط سیاسی میان دو کشور برقرار نیست، همچنین با توجه به اینکه ما آمریکا را کشوری غیرقابل‌اعتماد و دشمن تلقی می‌کنیم و مذاکرات تاکنون غیرمستقیم بوده است، این ملاحظات می‌تواند دلیل انتخاب شیوه امضای دیجیتال باشد.

*در مرحله آخر، قطر به‌صورت جدی‌تری وارد میانجی‌گری شد و گره مذاکرات را باز کرد. ارزیابی شما از این موضوع چیست و اگر میانجی قطری وارد نمی‌شد، احتمال شکست چقدر بود؟

میانجی‌گران همگی تلاش خود را انجام دادند؛ هم عمان در مراحل اولیه و هم پاکستان و قطر. این امر نشان‌دهنده اراده کشورهای منطقه برای استقرار صلح و امنیت و نگرانی آنان از تداوم جنگ‌طلبی آمریکاست. نباید میان سیاست‌های این کشورها تفاوت قائل شد؛ چراکه همه آن‌ها تلاش خود را به کار بستند و حسن نیت در تمام این کشورها وجود داشت.

*برخی در داخل کشور، مذاکرات را به وزارت امور خارجه و یا شخص قالیباف پیوند داده و نقد می‌کنند؛ این در حالی است که ساختار تصمیم‌گیری در این خصوص مشخص است و تا زمانی که به تأیید نهایی شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری نرسد، توافقی صورت نمی‌گیرد. ارزیابی شما از این موضوع چیست و چرا برخی جریان‌ها درصدد استفاده سیاسی و جناحی از این مسئله هستند؟

قطعاً طبق قانون اساسی، تصمیمات مرتبط با جنگ و صلح از وظایف ولی‌فقیه است و این موارد در شورای عالی امنیت ملی که متشکل از مقامات ارشد سیاسی و نظامی است، بررسی می‌شود. کمیسیون‌های تخصصی متعددی نیز ذیل این شورا فعال هستند و نتیجه کار کارشناسی در نهایت به تصویب می‌رسد که تا زمان تأیید مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی ندارد.

برخی جریان‌ها که نگرانی‌هایی بابت تجربیات دوران برجام دارند، باید توجه داشته باشند که نمی‌توان نقش دیپلماسی در کنار میدان را برای تحقق اهداف نظام انکار کرد. حتی اگر در مقطعی اشتباهاتی رخ داده باشد، نباید به دستاویزی برای ایجاد اختلافات جدید بدل شود. تمام سلایق و دیدگاه‌ها در یک نکته مشترک هستند و آن اینکه چنانچه موضوعی مورد تأیید رهبر انقلاب باشد، دیگر جای بحثی باقی نمی‌ماند و مصوبات شورای امنیت ملی بدون تایید ایشان اجرا نخواهد شد.

لذا با اطمینان به هماهنگی و وحدت کم‌نظیر میان سران سه قوه و نیروهای مسلح، باید در عین کمال بی‌اعتمادی به آمریکا، کار را در جهت تحقق منافع ملی و حقوق مردم ایران دنبال کرد.

گفتگو: زینب منوچهری

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محسن پاک آیین مذاکرات ایران و آمریکا عباس عراقچی محمدباقر قالیباف میانجی پاکستان ولی فقیه شورای امنیت ملی قانون اساسی امضای دیجیتال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۴۶
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
25
63
پاسخ
کلا باید مسولان صدا و سیما که به خودشون جرات میدن در پخش زنده به عراقچی و تیم مذاکره کننده توهین کنند رو اخراج کنن و این رساله تغییر رویه بده. رسانه ای که خودش رو بالاتر و جلوتر از رهبری میدونه!!!!
پاسخ ها
افرین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تلویزیون یک رسانه ملی است و هیچ اشکالی ندارد همانطور که موافقین هم در رسانه ملی تریبونهای فراوان دارند . اونام می تونند بیان و نظراتشونو بگن . هرچی میشه اخراج کنند ! اعدام کنند ! برای همین مردم ایران کم کم همه منافق شده اند در ظاهر یک چیزی میگن در خلوتها یک چیز دیگه . اگه موافقین هم مطمئن هستند توافق خوبی است دفاع کنند و نظرات خودشون رابگویند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
13
16
پاسخ
با توجه به اینکه رسانه های خارجی چندین سال است در حال سم پاشی و بازی با افکار عمومی هستند نگذارید اعتماد عمومی به راحتی خدشه دار شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
5
42
پاسخ
خب چرا مجلس رو تعطیل کرده اید ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تعطیل باشه بهتره
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
51
31
پاسخ
مخالف مذاکراتم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
7
31
پاسخ
صداوسیمایی که تقریبا اکثر مردم آن را نگاه نمیکنند باید تغییر اساسی کند وتبدیل به صداسیمای مردمی وملی شود‌.
نه اینکه فقط یک گروه خاص آنرا اداره کنند، اینجا مال بیت المال است.
نه جبهه پایداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
17
پاسخ
اگر واقعا اینطور هست پس چرا عده ای از نمایندگان مجلس و صدا و سیما کاسه ی داغ تر از آش شدن؟؟؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
7
پاسخ
سلام من میگم‌کاری‌کنیدکه‌شرمندخون‌رهبری‌‌وسرداران‌ودانش‌اموزان‌وافسران‌ومردم‌وووونشویم‌هرکاری‌میکنیدمشورت‌بارهبرجوان‌وسه‌قواشودمردم‌پشت‌نظامن‌من‌الله‌توفیق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
7
26
پاسخ
آقایی که نوشتی با مزاکره مخالفی بفر ما شرکت های تعطیل و کارگر های بیکار حقوق بده سفره خالی مردم و تورم درست کن باشه مزاکره تعطیل
پاسخ ها
بی نام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
حرف حساب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
19
پاسخ
یعنی میشه از این توافق مردم هم سهمی ببرن وازاین تورم وحشتناک و بی دروپیکری مملکت نجات پیداکنن
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
17
پاسخ
خوب مردم بدبخت از کجا متمعن بشن که رهبر قبول کرده
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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