انهدام باند سرقت به عنف در تبریز

باند سه نفره سارقان به عنف که با ترفند ورود به منزل شهروندان اقدام به سرقت طلاجات می‌کردند، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی در تبریز شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از انهدام یک باند سرقت به عنف در تبریز خبر داد و گفت: در پی اعلام یک مورد سرقت به عنف در یکی از محلات شهر تبریز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، سه نفر از متهمان این پرونده را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، در عملیاتی غافلگیرانه هر سه نفر را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی با اشاره به شیوه ارتکاب جرم توسط این افراد گفت: متهمان در بازجویی‌های انجام شده به یک فقره سرقت به عنف طلاجات به ارزش حدود ۱۳ میلیارد ریال اعتراف کردند.

سلطانی بیان کرد: سارقان با ترفند ورود به منزل مالباخته تحت عنوان لوله‌کش، وارد خانه شده و پس از بستن دست و پای همسر سالخورده صاحبخانه، اقدام به سرقت طلاجات کرده بودند.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.