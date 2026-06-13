ادعای ترامپ درباره امضای توافق با ایران

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز شنبه در سخنانی ادعا کرد: قرار است توافق با ایران فردا یکشنبه امضا شود.

رئیس‌ جمهور آمریکا در این خصوص مدعی شد: بلافاصله پس از امضای توافق، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود!

وی بدون توجه به خط قرمز جمهوری اسلامی در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ایران با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: در زمان مناسب و پس از آرام شدن اوضاع، برای جمع‌ آوری بقایای مواد هسته‌ای (اورانیوم غنی شده ایران) وارد عمل خواهیم شد. امیدواریم این روند به سرعت و به راحتی پیش برود. اگر این اتفاق نیفتد، ما بهترین جایگزین را داریم!

دونالد ترامپ سپس با تکرار عادت خودشیفگی خود ادعا کرد: توافق من با ایران دیواری است که مانع از دستیابی این کشور به هرگونه سلاح هسته‌ای می‌شود. ایران دیگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد و آن را چه از طریق خرید، توسعه یا هر وسیله دیگری به دست نخواهد آورد.

وی در ادامه رویکرد تناقض گویی خود، مدعی شد: توافق اوباما (برجام) راه را برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هموار کرد، در حالی که توافق من کاملاً برعکس است. رابطه ما با ایران کاملا متفاوت و بسیار بهتر از دولت‌های قبلی است! برخلاف صدها میلیارد دلاری که اوباما به ایران پرداخت کرد، هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد!