مربی حسن یزدانی می‌گوید رکورددار کشتی ایران اگر مبارزه‌اش با امیرعلی آذرپیرا را حتی ۵۰-۵۰ هم می‌دانست، روی تشک نمی‌آمد و از انگیزه بالای یزدانی برای مسابقه روز جمعه گفت و اینکه با دست پر به کرمان خواهند رفت.

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به گزارش گروه ورزشی تابناک، روز جمعه هفته جاری تکلیف تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان مشخص می‌شود. کرمان علاوه بر جام تختی هر دو رشته آزاد و فرنگی، میزبان یک انتخابی در رشته کشتی فرنگی و سه مسابقه انتخابی کشتی آزاد برای تکمیل تیم‌های اعزامی به قزاقستان است.

بی‌شک مهم‌ترین و جذاب‌ترین مبارزه در ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد برگزار می‌شود. جایی که حسن یزدانی با ۱۰ نشان المپیک و جهان با امیرعلی آذرپیرا با دو مدال کشتی جهان و المپیک برای دوبنده تیم ملی رقابت خواهد کرد. برنده قرار است به مسابقات قهرمانی جهان و بازنده به بازی‌های آسیایی اعزام شود. اگر حسن یزدانی ببرد فصلی جدید از دوران قهرمانی‌اش استارت خواهد خورد؛ عبور از دو جراحی کتف، رفتن به دو وزن بالاتر و تداوم عمر قهرمانی‌اش بعد از ۱۰ مدال. او این فرصت را دارد که رکورد مدال‌هایش را دست‌نیافتنی‌تر کند.

قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو بعد از کسب مدال نقره تورنمنت رنکینگ زاگرب، دیگر به اردوی تیم ملی نرفت و ترجیح داد که در باشگاه خودش در لپوصحرا تمریناتش را دنبال کند، در حالیکه به تازگی هم پدر شده بود. او حالا آماده‌ی حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی است. مسابقه‌ای که از ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز جمعه (۲۹ خرداد) آغاز می‌شود. هر دو کشتی‌گیر برای رسیدن به دوبنده تیم ملی، به دو برد نیاز دارند و در شرایطی برابر مقابل هم قرار می‌گیرند.

همت مسلمی مربی حسن یزدانی وضعیت او را برای رقابت با امیرعلی آذرپیرا بسیار خوب توصیف می‌کند: «بسیار آماده است، دست پر به کرمان خواهیم آمد.»

در حالیکه یزدانی آخرین کشتی خود را با شکست مقابل استیفن بوچانان آمریکایی پشت سر گذاشته، این مربی سازنده جویباری در گفت‌و‌گو با تابناک ورزشی گفت: «خیلی‌ها در تورنمنت‌ها باخته‌اند، سایتی‌یف هم باخت داشته، یا همین اسنایدر سالی که قهرمان جهان شد، چند جا باخت، اما در نهایت در زاگرب طلا گرفت. شرایط تورنمنت تدارکاتی با مسابقه مهم و انتخابی تیم ملی همیشه متفاوت است. وضعیت حسن هم الان زمین تا آسمان فرق کرده، آن زمان تازه به میدان برگشته بود. جراحی کتف داشت، وزنش را تغییر داده بود. همه اینها باعث شد یک باخت بدهد، ضمن اینکه می‌توانست مثل خیلی از قهرمانان که وقتی بعد از مدتی به تشک برمی‌گردند، فیلم مبارزه نمی‎‌کنند. همین ماگومد رمضانوف هم در تورنمنت رنکینگ اخیر در مغولستان فینال را نگرفت. نخواست ریسک کند و همه چیز را گذاشت برای جهانی. پرونده آن کشتی هم برای حسن یزدانی تمام شده، نگاه او رو به جلوست. تمام فکر و ذکرش این مسابقه -مصاف با امیرعلی آذرپیرا- ست.»

حسن یزدانی هرچند به لحاظ مدالی رکورددار کشتی ایران است، اما به حریف جوانش کاملاً احترام می‌گذارد. مسلمی با اشاره به این موضوع ادامه داد: «حسن آقا، امیرعلی آذرپیرا را حریفی خوب می‌داند. کشتی‌گیری با اخلاق و بااستعداد، با منش پهلوانی، اما حسن یزدانی فقط به مسابقات جهانی فکر می‌کند. قطعاً آذرپیرا هم که در دو سال اخیر عضو ۹۷ کیلوگرم تیم ملی بوده، کشتی‌گیر بسیار خوبی است. او این شانس را دارد که اکنون با نابغه کشتی ایران مبارزه کند. حتماً او هم خودش را کاملاً برای این مسابقه آماده کرده است. هر دو کشتی‌گیر برای رسیدن به دوبنده، به دو برد نیاز دارند، بنابراین هر کسی دو بار حریفش را ببرد، بازنده کاملاً متقاعد خواهد شد که حضور در مسابقات جهانی حق برنده است. مهم این است که بهترین نفر به قزاقستان برود و برای ما مدال بگیرد. این خیلی تصمیم خوبی بود که فدراسیون گرفت و برنده دو کشتی از سه مبارزه ملی‌پوش می‌شود. به این شکل جای شک و شبهه‌ای نمی‌ماند.»

اینکه یک کشتی‌گیر با شرایط حسن یزدانی و با داشتن سه نشان المپیک و ۷ جهانی و البته بعد از دو بار جراحی کتف بخواهد به تشک برگردد، نشان از انگیزه‌های بسیار بالای او دارد: «یک جوری انگیزه دارد انگار تازه کشتی را شروع کرده، او تشنه‌ی مدال و مسابقه است. مثل کسی که تازه می‌خواهد اولین مدال جهانی‌اش را بگیرد.»

همت مسلمی در پیش‌بینی این مبارزه گفت: «من اینطور احساس می‌کنم که اگر حسن فکر می‌کرد مبارزه‌اش ۵۰-۵۰ است، اصلاً به مسابقه نمی‌آمد. او به خودش مطمئن است، با تمام وجودش هم می‌خواهد کشتی بگیرد. به فکر حریف نیست و برایش فرقی نمی‌کند قرار است با چه کسی مبارزه کند. یک جوری تمرین می‌کند که من خودم از او انگیزه می‌گیرم.»

او درباره اینکه حسن یزدانی در ماه‌های اخیر تمریناتش را خارج از اردوی تیم ملی دنبال کرد، می‌گوید: «خواست در این آب و هوای خوب، کنار خانواده‌اش باشد. اینجا حریف تمرینی‌های خوبی هم دارد، بعد از تمرین می‌تواند پسرش را ببیند و همین خستگی‌اش را رفع کرده و انگیزه‌هایش را چند برابر می‌کند. این مدتی که اردو نبود، کاملاً منظم تمریناتش را دنبال کرد. تمرین ۱۰ صبح او، ۱۰ و یک دقیقه هم نشد. حسن واقعاً استثناست.»

حسن یزدانی آذر ماه سال گذشته که بعد از یک سال و نیم دوری از تشک، با لیگ به صحنه مسابقات بازگشت، هنوز بدن آماده و خوش‌فرمی در ۹۷ کیلوگرم نداشت، اما حالا دیگر کاملاً فیزیکش مناسب این وزن است: «حسن مشکل وزنی ندارد، در آخرین تمرین که او را کشیدیم، ۹۷ و نیم بود ولی فکر می‌کنم آذرپیرا کیلو‌های نسبتاً زیادی را کم کند. از نظر من که کشتی خیلی خوبی می‌شود، همه منتظر این مبارزه هستند.»