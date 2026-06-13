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پیام فرمانده قرارگاه خاتم‌ به مناسبت سالگرد شهدای اقتدار

۲۳ خرداد، یادآور آغاز دفاع مقدس ملت ایران در برابر جنگ ، تجاوز و جنایت تروریستی ۱۲روزه صهیونی آمریکایی و نماد ایستادگی ملتی است که بار دیگر نشان داد امنیت، استقلال و عزت خود را با هیچ قدرتی معامله نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۱۱
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پیام فرمانده قرارگاه خاتم‌ به مناسبت سالگرد شهدای اقتدار

به گزارش تابناک، فرمانده قرارگاه خاتم‌ به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سپهبد پاسدار علی شادمانی و شهدای اقتدار ایران اسلامی پیامی منتشر کرد:

۲۳ خرداد، یادآور آغاز دفاع مقدس ملت ایران در برابر جنگ ، تجاوز و جنایت تروریستی ۱۲روزه صهیونی آمریکایی و نماد ایستادگی ملتی است که بار دیگر نشان داد امنیت، استقلال و عزت خود را با هیچ قدرتی معامله نخواهد کرد.

در نخستین سالگرد این حماسه ماندگار، یاد و خاطره شهدای والامقام اقتدار ایران اسلامی، به‌ویژه "سپهبد پاسدار شهید علی شادمانی، فرمانده شهید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص)"، را گرامی می‌داریم؛ فرماندهی مؤمن، بصیر، مجاهد و راهبرداندیش که عمر خویش را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی سپری کرد.

شهید شادمانی از فرماندهان برجسته مکتب دفاع مقدس بود که از مسئولیت‌های میدانی در فرماندهی لشکرهای ۳۲ انصارالحسین(ع)، ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا(ع) و ۴ بعثت تا فرماندهی قرارگاه نجف اشرف، دانشکده علوم و فنون پیاده و در نهایت نقش آفرینی راهبردی در قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص)، همواره منشأ اثر، ابتکار و اقتدار بود.

ویژگی ممتاز شهید شادمانی، پیوند کم‌نظیر میان ایمان، اخلاق، تجربه میدانی و تفکر راهبردی بود. اخلاص، صداقت، شجاعت، ولایت مداری، انقلابی‌گری، مردم‌داری و روحیه تعامل و هدایتگری، او را به الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده نیروهای مسلح و بلکه جوانان غیور و مدافعان دلاور وطن تبدیل کرد.

امروز، در فضای ناشی از جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی موسوم به "جنگ رمضان " که ملت مبعوث و برانگیخته شده ایران اسلامی، خلق یک رستاخیز معجزگون در حمایت از نیروهای مسلح بیعت با ولایت و خونخواهی قائد شهید امت آیت الله العظمی امام شهید سیدعلی خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف ) را رقم زده است پیام خون شهیدان اقتدار برای ملت ایران و دشمنان این مرز و بوم روشن و آشکار است؛ جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به ایمان الهی، سرمایه انسانی مؤمن، توان دفاعی بومی و وحدت ملی، تحت زعامت قام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی ) مسیر عزت، امنیت، اقتدار و پیشرفت خود را مصمم و باشکوه‌تر از گذشته ادامه خواهد داد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام "سپهبد پاسدار شهید علی شادمانی" و دیگر اقتدار ایران اسلامی به ویژه فرماندهان عالی نیروهای مسلح، بر تداوم راه پرافتخار آنان در صیانت از امنیت ملی، تقویت بازدارندگی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید نموده و از خداوند متعال علو درجات آن شهیدان  والامقام را مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص)

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سرلشکر عبداللهی قرارگاه خاتم الانبیا جنگ ۱۲ روزه علی شادمانی شهادت شهدای اقتدار فرماندهان نظامی
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