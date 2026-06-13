ترامپ با سران مصر، امارات و قطر دیدار خواهد کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع خبری از دیدار دونالد ترامپ با سران مصر، امارات و قطر خبر دادند.

به گزارش این منابع، دونالد رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه هفته جاری در حاشیه اجلاس گروه ۷ دیدارهای جداگانه‌ای با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، شیخ محمد بن زاید و عبدالفتاح السیسی سران قطر، امارات متحده عربی و مصر برگزار خواهد کرد.