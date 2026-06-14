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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

برنامه کامل گروه E جام جهانی ۲۰۲۶؛ فرصتی دوباره برای آلمان با تیمی عجیب!

آلمان پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، دو دوره متوالی در جام جهانی ناکام بود و حالا با یولیان ناگلسمان قصد دارد اعتبار از دست رفته در دو جام جهانی قبلی را جبران کند.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۰۱
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برنامه کامل گروه E جام جهانی ۲۰۲۶؛ فرصتی دوباره برای آلمان با تیمی عجیب!

کوراسائو یک جزیره در دریای کاراییب جنوبی است که حالا تیم ملی این کشور با ۱۵۵ هزار نفر جمعیت توانسته به جام جهانی راه پیدا کند و عجیب‌ترین تیم جام جهانی لقب گرفته که در  گروه E قرار دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ در نگاه اول یکی از ساده‌ترین گروه‌های مسابقات برای آلمان به نظر می‌رسد، اما تاریخ جام جهانی بارها ثابت کرده که هیچ دیداری از پیش برنده ندارد. ژرمن‌ها که چهار بار قهرمان جهان شده‌اند، در این دوره با اکوادور، ساحل عاج و کوراسائو همگروه شده‌اند و امیدوارند پس از ناکامی‌های متوالی در دو جام جهانی اخیر، بار دیگر به جمع مدعیان اصلی بازگردند.

اگرچه آلمان روی کاغذ شانس نخست صعود از این گروه محسوب می‌شود، اما ساحل عاج با نسل جدید ستاره‌های خود می‌تواند دردسرساز شود و اکوادور نیز در سال‌های اخیر نشان داده که تیمی قابل احترام در تورنمنت‌های بزرگ است. در این میان کوراسائو که یکی از کم‌نام‌ونشان‌ترین تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود، فرصت دارد در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان خودی نشان دهد و شاید یکی از شگفتی‌های مسابقات لقب بگیرد.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت.

  • گروه E: آلمان، اکوادور، ساحل عاج و کوراسائو

یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ جون ۲۰۲۶)

  • آلمان - کوراسائو - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون

دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)

  • ساحل عاج - اکوادور - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا

شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)

  • آلمان - ساحل عاج - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد - تورنتو

یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)

  • اکوادور - کوراسائو - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاس‌سیتی

پنجشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ جون ۲۰۲۶)

  • اکوادور - آلمان - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی
  • کوراسائو - ساحل عاج - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا

به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

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