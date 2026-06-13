قیمت تخممرغ شانهای کاهش یافت
قیمت تخم مرغ در یکی دو هفته اخیر در هر شانه ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «قیمت تخم مرغ شانهای (دو کیلوگرمی) ۳۹۰ هزار تومان شد»، از منطقه ۱۹ تهران نشان میدهد.
در چند هفته گذشته قیمت تخم مرغ به شانهای ۴۹۰ هزار تومان رسیده بود که مرغداران کمبود و گرانی ۵ برابری نهاده پس از حذف ارز ترجیحی را که در یکی دو ماه اخیر به اوج رسید، عاملی برای کاهش جوجه ریزی میگفتند.
افزایش ۳۰ درصدی جوجه ریزی در خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه، پاسخ مرغداران به بهتر شدن اوضاع نهاده است.
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