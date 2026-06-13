افزایش ۱۱۵ درصدی حجم طلای معامله شده در ساعات اولیه تنش منطقه ای

به گزارش تابناک: بررسی داده‌های کاربران پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلا میلی در فاصله ساعت ۲۲ شب ۱۷ خرداد تا ساعت ۱۰ صبح ۱۸ خرداد نشان می‌دهد حجم فعالیت معاملاتی کاربران در این بازه بیش از دو برابر شده است. با این حال، نسبت خرید به فروش تقریبا برابر بوده که از حفظ تعادل نسبی میان دو سوی بازار حکایت دارد.



بررسی روند قیمت‌ها نیز نشان می‌دهد با وجود افزایش چشمگیر حجم فعالیت کاربران، بازار نوسان کنترل‌شده‌ای را تجربه کرده است.بر اساس داده‌های ثبت‌شده در این بازه، بیشترین قیمت هر گرم طلا ۱۸۳ میلیون و ۲۲۵ هزار ریال و کمترین قیمت ۱۸۰ میلیون و ۶۵۸ هزار ریال بوده است. فاصله محدود میان سقف و کف قیمت‌ها در این بازه زمانی، از ثبات نسبی بازار در کنار افزایش تحرک کاربران حکایت دارد.