ابهام در زمان امضای تفاهمنامه اسلامآباد
بقایی: تفاهمنامه اسلامآباد، توافق نهایی بین ایران و آمریکا نیست، بلکه تفاهمی است که رئوس کلی مباحث اختلافی را مطرح کرده و مشخص میکند که جنگ خاتمه خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۷۵| |
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به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: تفاهمنامه اسلامآباد، توافق نهایی بین ایران و آمریکا نیست، بلکه تفاهمی است که رئوس کلی مباحث اختلافی را مطرح کرده و مشخص میکند که جنگ خاتمه خواهد یافت.
تعرضات به کشتیرانی ایران و مسائل مربوط به تنگه هرمز، از جمله موضوعات مورد گفتگو در این مرحله است.
درباره زمان دقیق امضای تفاهمنامه باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست.
با این حال، به دلیل تزلزل طرف مقابل در هرگونه اظهارنظر درباره این روند باید محتاط باشیم.
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