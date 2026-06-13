رایزنی فواد حسین و گروسی درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا
فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به صورت تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
به گزارش تابناک به نقل از شفق نیوز، وزیر خارجه عراق در جریان این تماس تلفنی بر موضع ثابت عراق در حمایت از توافق میان تهران و واشنگتن تأکید کرد.
رافائل گروسی و فؤاد حسین در جریان این گفتوگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه و تلاشهای اخیر برای دستیابی به امضای یک یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که به کاهش شدت تنشها وتقویت فرصتهای ثبات منطقهای کمک میکند، به بحث و تبادلنظر پرداختند.
دو طرف همچنین درباره مفاد احتمالی این تفاهم و پیامدهای آن بر امنیت منطقه رایزنی و تأکید کردند که ملتهای منطقه خواهان تحکیم پایههای صلح و امنیت و جلوگیری از تشدید تنشها هستند.
فؤاد حسین در جریان این تماس تلفنی بار دیگر بر موضع ثابت عراق در مخالفت با گسترش جنگ و ایجاد ناامنی و بیثباتی در منطقه تأکید کرد.
وی همچنین بر مخالفت قاطع عراق با هرگونه اقدام علیه تاسیسات غیرنظامی و حیاتی تأکید کرد.
این تماس تلفنی در حالی برقرار شده است که کشورهای عربی و منطقهای روز جمعه بر اهمیت دستیابی ایالات متحده و ایران به یک توافق «نهایی و قریبالوقوع» تأکید کردند. این موضوع در جریان تماسهای تلفنی بین محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با همتایان خود هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن، مطرح شد.