صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراف«نواف سلام» به تأثیرگذاری مذاکرات اسلام‌آباد

نخست‌وزیر لبنان با وجود آنکه پیش‌تر هرگونه ارتباط کشورش با مذاکرات اسلام‌آباد را رد کرده بود، اعلام کرد در صورت دستیابی به توافق و برقراری آتش‌بس، لبنان از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۶۶
| |
2351 بازدید

اعتراف«نواف سلام» به تأثیرگذاری مذاکرات اسلام‌آباد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نخست‌وزیر لبنان با وجود آنکه پیش‌تر هرگونه ارتباط کشورش با مذاکرات اسلام‌آباد را رد کرده بود، اعلام کرد در صورت دستیابی به توافق و برقراری آتش‌بس، لبنان از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.

نواف سلام نخست وزیر لبنان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز اذعان کرد که لبنان طبعاً تحت تاثیر روند مذاکرات اسلام آباد قرار دارد.

در حالی که دولتمردان لبنانی پیش از این مدعی بودند که الزام رژیم صهیونیستی به کاهش حملات علیه مناطق مختلف این کشور از جمله ضاحیه جنوبی و بیروت، بر اساس مذاکرات اسلام آباد و فشار تهران بر طرف‌های آمریکایی و صهیونیستی نیست، سلام در جدیدترین مصاحبه مطبوعاتی خود اذعان کرد که اگر روند مذاکرات اسلام آباد به آتش بس و صلح در منطقه منجر شود، لبنان نیز از این روند منتفع خواهد بود.

وی در عین حال مدعی شد که لبنان اصرار دارد که خودش به عنوان یک دولت مستقل وارد مذاکره شود، نه اینکه کشوری به نمایندگی از او مذاکره کند.

در حالی که دولت لبنان طی ماه‌های گذشته از انجام وظایف خود در خصوص تامین امنیت شهروندان این کشور و مقابله با تجاوز‌های رژیم صهیونیستی شانه خالی کرده و هیچ اقدامی در مسیر کاهش شرایط سخت زندگی آوارگان لبنانی برنداشته، مدعی شد که با حزب الله در تماس مداوم است و تنها چیزی که از آن می‌خواهد، اجرای تعهداتش است.

دولت لبنان زیر نظر آمریکا طی ماه‌های اخیر فشار زیادی برای خلع سلاح حزب الله لبنان وارد کرده و در همین راستا، در اوج تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، وارد مذاکرات مستقیم پر ابهام با این رژیم شده است که در ۵ دوره گذشته هیچ گونه دستاوردی برای این کشور نداشته است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
نواف سلام حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی مذاکرات اسلام آباد آتش بس
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله رژیم‌صهیونیستی به ضاحیه بیروت
تحلیل عجیب یک روزنامه درباره تفاهم ایران و امریکا!
اژه‌ای: به آمریکایی‌ها مطلقاً اعتماد نداریم
اعلام زمان دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل
آتش‌بس در لبنان، شرط توافق تهران و آمریکا!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mhm
tabnak.ir/005mhm