نخست‌وزیر لبنان با وجود آنکه پیش‌تر هرگونه ارتباط کشورش با مذاکرات اسلام‌آباد را رد کرده بود، اعلام کرد در صورت دستیابی به توافق و برقراری آتش‌بس، لبنان از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نخست‌وزیر لبنان با وجود آنکه پیش‌تر هرگونه ارتباط کشورش با مذاکرات اسلام‌آباد را رد کرده بود، اعلام کرد در صورت دستیابی به توافق و برقراری آتش‌بس، لبنان از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.

نواف سلام نخست وزیر لبنان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز اذعان کرد که لبنان طبعاً تحت تاثیر روند مذاکرات اسلام آباد قرار دارد.

در حالی که دولتمردان لبنانی پیش از این مدعی بودند که الزام رژیم صهیونیستی به کاهش حملات علیه مناطق مختلف این کشور از جمله ضاحیه جنوبی و بیروت، بر اساس مذاکرات اسلام آباد و فشار تهران بر طرف‌های آمریکایی و صهیونیستی نیست، سلام در جدیدترین مصاحبه مطبوعاتی خود اذعان کرد که اگر روند مذاکرات اسلام آباد به آتش بس و صلح در منطقه منجر شود، لبنان نیز از این روند منتفع خواهد بود.

وی در عین حال مدعی شد که لبنان اصرار دارد که خودش به عنوان یک دولت مستقل وارد مذاکره شود، نه اینکه کشوری به نمایندگی از او مذاکره کند.

در حالی که دولت لبنان طی ماه‌های گذشته از انجام وظایف خود در خصوص تامین امنیت شهروندان این کشور و مقابله با تجاوز‌های رژیم صهیونیستی شانه خالی کرده و هیچ اقدامی در مسیر کاهش شرایط سخت زندگی آوارگان لبنانی برنداشته، مدعی شد که با حزب الله در تماس مداوم است و تنها چیزی که از آن می‌خواهد، اجرای تعهداتش است.

دولت لبنان زیر نظر آمریکا طی ماه‌های اخیر فشار زیادی برای خلع سلاح حزب الله لبنان وارد کرده و در همین راستا، در اوج تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، وارد مذاکرات مستقیم پر ابهام با این رژیم شده است که در ۵ دوره گذشته هیچ گونه دستاوردی برای این کشور نداشته است.