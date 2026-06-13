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وضعیت دما و بارش کشور تا آخر تیرماه

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، بارش تابستانی از نیمه دوم خرداد تا پایان تیر به مناطق کوهستانی در شمال رشته کوه البرز و بخش‌های شمالی شمال غرب کشور محدود می‌شود و تجربه دمای نرمال و بالاتر از آن دور از انتظار نیست.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۶۱
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وضعیت دما و بارش کشور تا آخر تیرماه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از هفته پایانی خرداد تا پایان تیر بارش‌های محدودی عمدتاً برای شمال غرب، زاگرس شمالی و نوار شمالی پیش‌بینی شده است و بقیه مناطق کشور عمدتاً بی‌بارش هستند و یا بارش ناچیز خواهد بود.

دمای هوای تا ۳۱ خرداد در جنوب شرق و جنوب کشور ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال با بیشینه بی‌هنجاری مثبت در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان و برای سایر مناطق کشور نرمال تا دو درجه کمتر از آن خواهد بود.

دمای هفته اول تیر در دو سوی زاگرس از شمال غرب تا جنوب غرب و در جنوب شرق کشور ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود. بی‌هنجاری مثبت ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای هوا طی سه هفته پایانی تیرماه در سطح کشور حاکم می‌شود و تنها برای مناطق واقع در شمال البرز از شرق تا غرب در محدوده نرمال برآورد می‌شود.

در این شرایط جوی توصیه می‌شود: در نوار شمالی و شمال غرب کشور به دلیل ناپایداری جوی، سم‌پاشی را به روز‌های بدون بارش موکول شود و زهکش‌ها پاکسازی شوند. در سایر مناطق با توجه به گرمای هوا، آبیاری به ساعات خنک منتقل شوند.

با توجه به افزایش دما و کم بارشی گسترده، مدیریت مصرف بهینه آب و پیک مصرف برق به‌ویژه در جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور اولویت دارد همچنین در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی کشور، آمادگی برای مقابله با گردوخاک و کاهش تلفات شبکه‌های آب و برق ضروری است.

سازمان هواشناسی در ادامه به تفصیل به پیش‌بینی دما و بارش پرداخته و آورده است: از ۲۵ تا ۳۱ خرداد بارش‌های محدودی برای شمال غرب، بخش‌هایی از زاگرس شمالی مورد انتظار است. سایر مناطق کشور بی‌بارش هستند یا بارش آنها ناچیز است. دمای هفته پایانی خرداد در شمال شرق تا استان‌های واقع در جنوب البرز مرکزی و شمال خلیج فارس ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال، در مناطق ساحلی و فراساحل دریای عمان ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و برای سایر مناطق در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.

بارش هفته اول تیرماه برای بخش‌هایی از سواحل خزر کمتر از نرمال و برای سایر مناطق نوار شمالی کشور مطابق با نرمال پیش بینی شده است. دیگر مناطق کشور بی بارش یا بارش آنها ناچیز خواهد بود. میانگین دمای هوا طی این مدت نسبت به هفته پیش از آن افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که در دو سوی زاگرس از شمال غرب تا جنوب غرب و در جنوب شرق کشور ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود.

بارش از ۸ تا ۲۸ تیر در استان‌های نوار شمالی و مناطق کوهپایه‌ای جنوب کوه‌های البرز مطابق با نرمال بلندمدت و برای سایر مناطق کشور بی‌بارش یا بارش ناچیز برآورد می‌شود. طی این مدت بی‌هنجاری مثبت ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای هوا در سطح کشور حاکم می‌شود و تنها برای مناطق واقع در شمال البرز از شرق تا غرب در محدوده نرمال برآورد می‌شود.

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