حمله پهپادی به ترمینال گازی روسیه





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک ترمینال دریایی گازی روسیه واقع در ساحل دریای سیاه، در نتیجه حمله شبانه پهپادی اوکراین آتش گرفت.



فرماندار کراسنودار اعلام کرد: به دنبال حمله پهپادها به منطقه تمریوک، آتش‌سوزی در این تاسیسات رخ داد. در این حمله یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.