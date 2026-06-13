حمله پهپادی به ترمینال گازی روسیه
یک ترمینال دریایی گازی روسیه واقع در ساحل دریای سیاه، در نتیجه حمله شبانه پهپادی اوکراین آتش گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۴۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک ترمینال دریایی گازی روسیه واقع در ساحل دریای سیاه، در نتیجه حمله شبانه پهپادی اوکراین آتش گرفت.
فرماندار کراسنودار اعلام کرد: به دنبال حمله پهپادها به منطقه تمریوک، آتشسوزی در این تاسیسات رخ داد. در این حمله یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.
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