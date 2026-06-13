جزئیاتی جدید از شرایط تغییر رشته دهم و یازدهمیها
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یعقوب محمدی، در خصوص جزییات تغییر رشته پایههای دهم و یازدهم گفت: تغییر رشته در پایه دهم و یازدهم به دوازدهم امکانپذیر است، اما در پایه دهم اگر دانش آموزی بخواهد تغییر شاخه دهد یعنی از شاخه نظری به فنی و حرفهای یا کاردانش برود لزومی به شرکت در آزمون تغییر رشته نیست. مطابق آییننامه، دانشآموز تغییر شاخه میدهد، سابقه پایه دهم از سامانه دانش آموز حذف و در شاخه جدید ثبت نام و ادامه تحصیل میدهد، اما سابقه آن یکسال برای او لحاظ میشود که زمانی در شاخه دیگر مشغول به تحصیل بوده است.
وی با بیان اینکه در بحث تغییر رشته، دانشآموز پایه دهم حتما باید در پایه دهم اشتغال به تحصیل داشته باشد افزود: به عنوان مثال دانشآموزی که دو سال پیش پایه دهم بوده و بعد از آن یا بعد از یک سال ترک تحصیل نمیتواند مجوز تغییر رشته بگیرد. دانش آموزانی که در پایه دهم اشتغال به تحصیل دارند میتوانند در آزمون تغییر شاخه یا تغییر رشته بدون در نظر گرفتن شرایط در برگه هدایت تحصیلی، در آزمون تغییر رشته شرکت کنند.
رئیس گروه آیین نامهها و مقررات تحصیلی دفتر آموزش متوسطه ادامه داد: دانش آموزان پایه دهم دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریور ماه درخواست خود را به مدیر مدرسه ارائه میدهد و بعد از نظر کتبی مشاور و مدیر مدرسه و بعد از تایید اداره آموزش و پرورش، اجازه شرکت در آزمون تغییر رشته به این دانش آموزان داده خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه دو نوبت امکان شرکت در آزمون تغییر رشته وجود دارد گفت: این آزمونها در خرداد ماه یا در شهریور ماه است.
وی با بیان اینکه دانشآموز در رشته جدید باید در ۴ عنوان دروس تخصصی که در دستورالعمل مشخص شده امتحان دهد و حد نصاب قبولی را کسب کند تا بتواند در رشته جدید و در سال تحصیلی جدید ثبت نام کند افزود: اگر این درسها کد یکسانی داشته باشند نمره قبلی رشته قبل پذیرفته میشود ولی اگر کد یکسانی نداشته باشند حتما باید در آزمون شرکت و حد نصاب قبولی را کسب کند.
محمدی با بیان اینکه ممکن است دانش آموزان پایه دهم در آزمون خرداد و شهریور ماه تغییر رشته شرکت نکنند اظهار کرد: درصورت عدم شرکت در دو نوبت قبلی به این دانش آموزان تا پایان مهر ماه اجازه داده میشود با مجوز کمیسیون خاص منطقه بتوانند در طول مهرماه در آزمون تغییر رشته شرکت کنند و در صورتی که بتوانند مجوز ورود به رشته جدید را کسب کنند، در رشته جدید پایه یازدهم ادامه تحصیل دهند.
شرایط تغییر رشته در پایه یازدهم
رئیس گروه آیین نامهها و مقررات تحصیلی دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برای دانشآموزان پایه یازدهم به دوازدهم فقط تغییر رشته درون شاخهای میسر است ادامه داد: امکان اینکه دانشآموز از پایه نظری به پایه فنی و حرفهای یا کاردانش برود وجود ندارد. قبل از امتحانات خرداد و شهریور دانش آموز پایه یازدهم باید درخواست خود را به مدیر مدرسه بدهد و با معرفی مدیر مدرسه به کمیسیون خاص آموزش و پرورش منطقه (حتماً مجوز کمیسیون خاص منطقه را مدیر مدرسه برای دانش آموز باید بگیرد) در امتحانات خرداد ماه یا شهریور ماه، در آزمون تخصصی دروس رشته جدید شرکت کند.
محمدی با بیان اینکه اگر دروس کد یکسانی در رشته قبلی داشته باشند مورد پذیرش است و اگر کد یکسان نداشته باشند حتما باید در آزمون شرکت کنند گفت: اگر شرایط رشته دروس جدید را کسب کنند از سال تحصیلی جدید در پایه دوازدهم و در رشته جدید ثبت نام و ادامه تحصیل میدهند.
وی افزود: احتمال دارد در پایههای دهم و یازدهم بعضی دروس رشته جدید با رشته قبلی تفاوت داشته باشند، دانشآموز تا پایان دوره متوسطه فرصت دارند این درسها را انتخاب و در آزمونها شرکت کنند و اگر شرایط قبولی را کسب کردند، مدرک خود را دریافت میکنند.
رئیس گروه آیین نامهها و مقررات تحصیلی دفتر آموزش متوسطه در خصوص امکان تغییر رشته از فنی و حرفهای به نظری ادامه داد: در شرایط خاص که احتمال دارد مشکل جسمی داشته باشند با ارائه مدارک پزشکی از طریق کمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش باید مجوز گرفته شود؛ در صورت دادن مجوز، سنوات سابقه پایه یازدهم حذف و دانشآموز مجدد در شاخه نظری پایه یازدهم شروع به تحصیل میکند. بالعکس آن هم ممکن است، البته یکسال دانشآموز هدر میرود.