کاروان تیم ملی فوتبال ژاپن در مسیر حضور در شهر دالاس آمریکا و پیش از دیدار مقابل هلند در جام جهانی 2026، هنگام خروج از محل تمرین با یک حادثه جزئی روبه‌رو شد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ کاروان ژاپن حوالی ساعت ۷:۱۵ عصر با اتوبوس و تحت اسکورت موتورسیکلت‌های پلیس به هتل محل اقامت خود رسید و بازیکنان تیم به‌تدریج وارد هتل شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی، در زمان خروج کاروان از محل تمرین در شهر نشویل، اتوبوس حامل اعضای تیم هنگام عبور از گیت پارکینگ با سازه ورودی برخورد کرد که در اثر آن صدای ساییدگی بدنه به گیت شنیده شد و بخشی از تجهیزات ورودی نیز آسیب دید.

با این حال این حادثه هیچ‌گونه آسیبی به بازیکنان و اعضای کادر فنی وارد نکرد و کاروان ژاپن بدون مشکل مسیر خود را به سمت دالاس ادامه داد.

بازیکنان تیم ملی ژاپن پیش از این حادثه آخرین تمرین خود را در کمپ اصلی برگزار کرده بودند و اکنون خود را برای دیدار حساس مقابل هلند آماده می‌کنند.