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سعیدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

تفاهم ایران و آمریکا در پیچ آخر / جزئیات تازه از روند اجرای توافق

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تفاهمنامه ایران و آمریکا در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: اجرای این تفاهم به‌صورت گام‌به‌گام خواهد بود و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نیز در چند مرحله و متناسب با پیشرفت روند توافق انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۱۵
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18576 بازدید
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۴۲

تفاهم ایران و آمریکا در پیچ آخر / جزئیات تازه از روند اجرای توافق

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره جزئیات تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا ادامه دارد، بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از قرار داشتن این تفاهم در مراحل پایانی خبر می‌دهد؛ هرچند تأکید دارد که هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.

او با اشاره به اجرای گام‌به‌گام تعهدات دو طرف، از آزادسازی تدریجی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در صورت امضای تفاهمنامه سخن می‌گوید و تأکید دارد که تیم مذاکره‌کننده با در نظر گرفتن سوابق بدعهدی آمریکا، خطوط قرمز و منافع ملی را دنبال می‌کند.

بهنام سعیدی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط موضوع تفاهمنامه ایران و آمریکا اظهار کرد: تفاهمنامه در مراحل نهایی قرار دارد. البته هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.

تفاهمنامه ایران و آمریکا در دو مرحله انجام می شود

وی با بیان اینکه این اجرای این تفاهمنامه به صورت گام به گام است، تصریح کرد: این تفاهمنامه در دو مرحله انجام می شود. ابتدا طرف آمریکایی باید به تعهداتش عمل کند و هر عملی که انجام می شود در برابر آن اقدامی از سوی ایران انجام می شود.

با نگاهی بدبینانه به آمریکا تفاهم صورت می گیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سوابق و بدعهدی آمریکا، اظهار کرد: با نگاهی بدبینانه نسبت به آمریکا این تفاهم انجام می شود. اما هیئت مذاکره کننده ایران، یک هیئت انقلابی و کارکشته هستند و کار را دنبال می کنند و یقینا خطوط قرمز و منافعی که مد نظر است کاملا رعایت می شود.

تفاهم ایران و آمریکا در پیچ آخر / جزئیات تازه از روند اجرای توافق

آزادی بخشی از منابع بلوکه شده بعد از امضای تفاهمنامه

سعیدی در ارتباط با نحوه آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران توضیح داد: هنوز مبلغی از دارایی های ایران آزاد نشده است اما در توافقنامه به این موضوع تاکید شده که این دارایی های بلوکه شده باید حتما آزاد شود. بخشی از این منابع مسدود شده بعد از امضای تفاهمنامه و بخشی هم در طول مدت زمان مذاکرات آزاد خواهد شد.

دارایی های بلوکه شده ایران 24 میلیارد دلار است

وی درباره میزان دارایی های بلوکه شده ایران گفت: مقدار این دارایی ها 24 میلیارد دلار است. مقرر شده که بعد از امضای تفاهمنامه بخشی از این منابع آزاد و بخش دیگری هم در طول پیشرفت مذاکرات آزاد و به ایران پرداخت شود.

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مذاکرات مجلس بهنام سعیدی خبر فوری تابناک دارایی های مسدود شده ایران ایران و آمریکا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
36
21
پاسخ
تنگه هرمز تنها نگرانی ترامپ هست. اگر در این دو ماه حل شود چند میلیارد بشکه نفت ذخیره شده این چند ماه با تولید زیاد ایران و عراق و عرستان و امارات و کویت به بازار می رسد و دیگر هیچ سد و تنگنایی برای فشار بیشتر نظامی از سوی امریکا باقی نمی ماند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
برادر عزیز آخرش که چی میخواهید چه کار کنید، جوانان آینده و انگیزه ندارند بس کنید بزارید مردم زندگی کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
چه چیزهایی توی کله ات پرورونده بودی! نه عزیزم، از این خبرا نیس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
شریعتمداری کیهان الان خیلی پکره و دائم قرص اعصاب میخوره
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
9
33
پاسخ
اگر واقعا این توافق به معنی امن شدن ترافیک نفت از تنگه هرمز برای امریکا و کشورهای غربی و عربی باشد باید گفت که دیگه بقیه مسایل مانند تحریمها هرگز بزودی حل نخواهد شد
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
13
36
پاسخ
در برجام هم روحانی گفب بالمره تحریم ها رفع شد! اما اوباما سریع تحریم کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
صدسال دیگه تلاش کنید نمیتونید قراردادی مثل برجام امضا کنید. برجام بهترین قرارداد ممکن برای ایران بود چرا خودتون رو به نفهمیدن میزنید؟
اگر کاستی در برجام بود چون دیگه بیش از این با ایران راه نمیومدن. طرف مقابل برجام جنگ بود که نهایتا سهممون شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اوباما فقط تحریم کرد اما ترامپ تصمیم داشت جزیره خارک رو تصرف بکنه،،، فرق زیادی بین این دو مسئله است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اون اوباما نبود ترامپ بود،دوره اوباما تحریم ها لغو شدولی بااومدن ترامپ زدزیربرجام وتحریم رامجددبرگردوند
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
10
24
پاسخ
خوب این همان تقریبا حرفهای اسکات بسنت و حتی خود ترامپ هست. این یعنی که بعد از 60 روز که اورانیوم ها خارج شد، تازه شاید بیایند با راستی آزمایی آرام آرام دارایی ها را آزاد کنند. تنگه هرمز هم که بلافاصله بدون هیچ تغییری بعد از امضا باز می‌شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
راه دومی وجود ندارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
در بهترین حالت ، خارج کردن اورانیوم دو سال طول میکشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
مگه شما انتظار دیگه ای داشتی؟؟؟!؟
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
21
18
پاسخ
هسته ای را قبول نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
51
پاسخ
بقول و گفته خودتون،برای عبور کشتی‌های غیر نظامی از تنگه هرمز ،1500,,,2000 دلار عوارض میگیرید(اگه بیشتر ازین مبالغ نباشه)کدوم ریالشا تو سفره منه کارگر و دیگر کارگران و قشر منفی صفر ایران گذاشته اید،که حالا از مبلغ 24میلیارد دلار بخواهید بدهید؟؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
فدای کلامت
به
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
15
18
پاسخ
حتی یکی از خواسته های آمریکا از ایران (یعنی هیچکدام) قابل قبول نیست. گام به گام یعنی در ازای انجام یکی از تعهدات آمریکا کدام خواسته آمریکا از ایران عملی است؟ حتی یکی از خواسته های آمریکا موجه نیست.
پاسخ ها
فرزند ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بیخیال شو برادر این حرفارو تموم کنید جوانی و زندگی مردم رو به فناست بزارید مردم زندگی کنند، بزارید توافق بشه بلکه شاید قیمتا اومد پایین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
مگر شما قاضی پرونده هستی که میگی هیچکدام از خواسته های آمریکا موجه نیست؟
ناشناس
|
India
|
۰۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
29
پاسخ
بشین تا بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
30
19
پاسخ
خردجمعی اجازه مذاکره نمی دهد اجازه مطالبات از دشمن می دهد.جواب خون را با خون می دهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
54
پاسخ
کاش عمر و حوانی ما هم در این تفاام نامه گنجانده میشد، دانشمندان هسته ای، خسارت ۲۰ ساله به کشور علاوه بر خسارت جنگ!!!!!
چه کسی پاسخگو هست!
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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