تفاهم ایران و آمریکا در پیچ آخر / جزئیات تازه از روند اجرای توافق

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تفاهمنامه ایران و آمریکا در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: اجرای این تفاهم به‌صورت گام‌به‌گام خواهد بود و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نیز در چند مرحله و متناسب با پیشرفت روند توافق انجام می‌شود.

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره جزئیات تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا ادامه دارد، بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از قرار داشتن این تفاهم در مراحل پایانی خبر می‌دهد؛ هرچند تأکید دارد که هنوز هیچ چیز نهایی نشده است. او با اشاره به اجرای گام‌به‌گام تعهدات دو طرف، از آزادسازی تدریجی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در صورت امضای تفاهمنامه سخن می‌گوید و تأکید دارد که تیم مذاکره‌کننده با در نظر گرفتن سوابق بدعهدی آمریکا، خطوط قرمز و منافع ملی را دنبال می‌کند.

بهنام سعیدی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط موضوع تفاهمنامه ایران و آمریکا اظهار کرد: تفاهمنامه در مراحل نهایی قرار دارد. البته هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.

تفاهمنامه ایران و آمریکا در دو مرحله انجام می شود

وی با بیان اینکه این اجرای این تفاهمنامه به صورت گام به گام است، تصریح کرد: این تفاهمنامه در دو مرحله انجام می شود. ابتدا طرف آمریکایی باید به تعهداتش عمل کند و هر عملی که انجام می شود در برابر آن اقدامی از سوی ایران انجام می شود.

با نگاهی بدبینانه به آمریکا تفاهم صورت می گیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سوابق و بدعهدی آمریکا، اظهار کرد: با نگاهی بدبینانه نسبت به آمریکا این تفاهم انجام می شود. اما هیئت مذاکره کننده ایران، یک هیئت انقلابی و کارکشته هستند و کار را دنبال می کنند و یقینا خطوط قرمز و منافعی که مد نظر است کاملا رعایت می شود.

آزادی بخشی از منابع بلوکه شده بعد از امضای تفاهمنامه

سعیدی در ارتباط با نحوه آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران توضیح داد: هنوز مبلغی از دارایی های ایران آزاد نشده است اما در توافقنامه به این موضوع تاکید شده که این دارایی های بلوکه شده باید حتما آزاد شود. بخشی از این منابع مسدود شده بعد از امضای تفاهمنامه و بخشی هم در طول مدت زمان مذاکرات آزاد خواهد شد.

دارایی های بلوکه شده ایران 24 میلیارد دلار است

وی درباره میزان دارایی های بلوکه شده ایران گفت: مقدار این دارایی ها 24 میلیارد دلار است. مقرر شده که بعد از امضای تفاهمنامه بخشی از این منابع آزاد و بخش دیگری هم در طول پیشرفت مذاکرات آزاد و به ایران پرداخت شود.