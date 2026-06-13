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آخرین قیمت دلار در بازار امروز ۲۳ خرداد
آخرین قیمت دلار ۱۷۲ هزار تومان اعلام شد.
کد خبر:
۱۳۷۸۸۰۰
تاریخ انتشار:
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
13 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۸۸۰۰
|
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
13 June 2026
|
7276
بازدید
7276
بازدید
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