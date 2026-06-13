جام جهانی ۲۰۲۶ بزرگتر از همیشه و با حضور پررنگ چین
این تغییر، بزرگترین تحول ساختاری جام جهانی از زمان افزایش تعداد تیمها از 24 به 32 تیم در سال 1998 محسوب میشود و نشاندهنده تلاش فیفا برای گسترش هرچه بیشتر دامنه جهانی فوتبال است. نتیجه، تورنمنتی بزرگتر، طولانیتر و گستردهتر از تمام دورههای پیشین خواهد بود.
با وجود این تغییرات، رقابت برای فتح جام همچنان میان قدرتهای سنتی فوتبال جریان خواهد داشت و بهترین تیمهای جهان در 19 جولای برای رسیدن به عنوان قهرمانی به میدان خواهند رفت.
مدعیان اصلی
فرانسه، اسپانیا، آرژانتین، پرتغال و انگلیس از مهمترین مدعیان قهرمانی به شمار میروند؛ تیمهایی که ترکیبی از ستارههای بزرگ و تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال جهان را در اختیار دارند.
فرانسه در سالهای اخیر یکی از باثباتترین تیمهای ملی بوده است. قهرمان جام جهانی 2018 در سال 2022 نیز به فینال رسید و تنها در ضربات پنالتی مغلوب آرژانتین شد. کیلیان امباپه همچنان مهمترین مهره این تیم محسوب میشود؛ بازیکنی که با درخشش در دو جام جهانی اخیر به یکی از چهرههای اصلی فوتبال جهان تبدیل شده است.
اسپانیا نیز پس از قهرمانی در اروپا با ترکیبی جوان و پرانرژی وارد مسابقات میشود. این تیم توانسته کیفیت فنی سنتی فوتبال اسپانیا را با نسل جدیدی از بازیکنان مستعد ترکیب کند.
آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی پا به این رقابتها میگذارد. هرچند نگاهها همچنان به لیونل مسی دوخته خواهد شد، اما قدرت این تیم تنها به کاپیتان افسانهای آن محدود نمیشود. بازیکنانی مانند جولیان آلوارز، الکسیس مکآلیستر، انزو فرناندز و کریستین رومرو ستون اصلی تیمی هستند که در سالهای اخیر جام جهانی، دو کوپا آمریکا و فینالیسیما را فتح کرده است.
پرتغال با ستارگانی مانند برونو فرناندز و ویتینیا یکی از متوازنترین خطوط میانی مسابقات را در اختیار دارد و انگلیس نیز امیدوار است با اتکا به هری کین و جود بلینگهام به انتظار طولانی خود برای قهرمانی جهان پایان دهد.
بازیکنانی که باید زیر نظر داشت
امباپه یکی از مهمترین چهرههای این دوره خواهد بود. او تاکنون 12 گل در جام جهانی به ثمر رسانده و تنها 4 گل با رکورد 16 گل میروسلاو کلوزه فاصله دارد. با توجه به افزایش تعداد مسابقات، شانس شکسته شدن این رکورد بیش از گذشته است.
لیونل مسی نیز همچنان یکی از جذابترین چهرههای مسابقات خواهد بود. فوقستاره آرژانتینی در جریان این رقابتها 39 ساله میشود، اما همچنان توانایی تعیینکننده خود در بازیهای بزرگ را حفظ کرده است.
وینیسیوس جونیور در برزیل، پدری در اسپانیا، سون هیونگ مین در کره جنوبی، براهیم دیاز در مراکش و آنتوان سمنیو در غنا نیز از دیگر بازیکنانی هستند که میتوانند نقش مهمی در موفقیت تیمهای خود داشته باشند.
ستارههای نوظهور
جام جهانی همواره سکوی پرتاب نسل جدید ستارههای فوتبال بوده است و انتظار میرود این روند در سال 2026 نیز ادامه پیدا کند.
لامین یامال، پدیده جوان اسپانیا، یکی از مهمترین استعدادهایی است که نگاهها را به خود جلب کرده است. این بازیکن 18 ساله بارسلونا از هماکنون در میان آیندهدارترین چهرههای فوتبال جهان قرار دارد.
در کنار او، کنان ییلدیز از ترکیه، ژائو نوس از پرتغال، دزیره دوئه از فرانسه و نیکو پاز از آرژانتین نیز از جمله بازیکنانی هستند که میتوانند در این مسابقات بیش از پیش مطرح شوند.
همچنین از نیکو اورایلی، ابراهیم امبایه و گیلبرتو مورا به عنوان دیگر استعدادهای جوانی یاد میشود که فرصت دارند در بزرگترین صحنه فوتبال جهان بدرخشند.
حضور پررنگ چین در جام جهانی
اگرچه تیم ملی چین از سال 2002 تاکنون موفق به حضور در جام جهانی نشده، اما شرکتها و محصولات چینی نقش قابل توجهی در این رقابتها خواهند داشت.
شرکت لنوو به عنوان شریک رسمی فناوری فیفا، بخشی از زیرساختهای فناوری و هوش مصنوعی مسابقات را تأمین میکند. همچنین شرکت هایسنس نیز در زمینه فناوریهای پخش تلویزیونی و برخی تجهیزات مرتبط با داوری حضوری پررنگ خواهد داشت.
علاوه بر این، تولیدکنندگان چینی بخش بزرگی از بازار توپهای فوتبال، سوغاتیها و محصولات هواداری جام جهانی را تأمین میکنند. این موضوع نشاندهنده حضور روزافزون چین در اقتصاد جهانی ورزش است؛ حتی در شرایطی که تیم ملی این کشور در مسابقات حضور ندارد.
تأثیرات جهانی
فیفا پیشبینی میکند حدود 6.5 میلیون نفر مسابقات را از نزدیک در ورزشگاهها تماشا کنند؛ رقمی که جام جهانی 2026 را به پربینندهترین دوره تاریخ از نظر حضور تماشاگران تبدیل خواهد کرد.
در سطح جهانی نیز انتظار میرود میلیاردها نفر این رقابتها را دنبال کنند. فینال جام جهانی 2022 میان آرژانتین و فرانسه حدود 1.5 میلیارد بیننده داشت و پیشبینی میشود آمار مخاطبان در دوره جدید حتی فراتر از آن باشد.
از نظر اقتصادی نیز این مسابقات دهها میلیارد دلار فعالیت اقتصادی در حوزههای گردشگری، هتلداری، حمل ونقل، زیرساخت و رسانه ایجاد خواهد کرد و منافع قابل توجهی برای کشورهای میزبان به همراه خواهد داشت.
جام جهانی 2026 از نظر تعداد تیمها، وسعت جغرافیایی، حجم مخاطبان و ابعاد اقتصادی بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها خواهد بود؛ اما در نهایت همان چیزی که همیشه فوتبال را جذاب کرده، تعیینکننده خواهد بود: رقابت برای افتخار، قهرمانی و جاودانه شدن در تاریخ فوتبال جهان.