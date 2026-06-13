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تحلیل عجیب یک روزنامه درباره تفاهم ایران و امریکا!

ترامپ مدعی شد که متن توافق بین ایران و آمریکا نهایی شده و به تأیید سطح عالی دو طرف رسیده است و به زودی با حضور نمایندگان دو طرف در یک کشور اروپایی امضا خواهد شد. البته مقامات وزارت خارجه این موضوع را تأیید نکردند و عنوان کردند که متن توافق از طرف ایران نهایی نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۹۵
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7416 بازدید
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۴
تحلیل عجیب یک روزنامه درباره تفاهم ایران و امریکا!

 به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ فارغ از این که مفاد توافق احتمالی چه باشد و این که آیا واقعا توافقی امضا شود یا نه، این چند نکته را باید درباره هرگونه توافقی در این مقطع در نظر داشت:
اول: این صرفاً یک توافق برای پایان دادن به جنگ جاری‌ است، نه توافقی برای حل و فصل نهایی مسائل بین ایران و آمریکا؛ جنگی که آمریکا و اسرائیل با هدف نابودی ایران آغاز کردند و به اهداف خود نرسیدند و حالا مجبور به پایان آن از طریق توافق شدند.

دوم: مسائل بین ایران و آمریکا و خصوصاً ایران و اسرائیل، به سطح و مرحله‌ای از نبرد موجودیتی رسیده است که عملا جز با پیروزی قاطع یکی از دو طرف پایان نخواهد یافت و چیزهایی مثل این مذاکرات و توافقات و... تأثیر خاصی در این مسیر ندارد و صرفاً مرحله‌ای‌ است که باید طی شود تا به مرحله نبرد نهایی برسیم.

سوم: کارکرد اصلی این توافق، نه پذیرش حاکمیت ما بر تنگه‌ هرمز است(که بدون توافق نیز به هرحال پذیرفته شده است) نه آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده‌ ایران و نه هیچ آورده‌ واقعی دیگری که در متن توافق به آن تصریح شده باشد، بلکه کارکرد واقعی آن، به تعویق افتادن نبرد نهایی و تعیین‌کننده‌ پیروز قطعی‌ است.

 در واقع کارکرد اصلی آن، فرصت تنفس و بازسازی توان رزم آفندی و پدافندی و آماده‌شدن برای یک نبرد تمام عیار و بزرگ است. فرصتی که دو طرف از آن به سود خود بهره خواهند برد.

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روزنامه خراسان تفاهم توافق ایران و آمریکا مذاکره آتش بس جنگ جنگ دوباره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
20
پاسخ
بالاخره خراسان هم باید یه نظری بده دیگه نمیشه که ساکت بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
شما هم باید نظر بدی حتما؟
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اتفاقا هم روزنامه خراسان یکی از بهترین و چه بسا بهترین روزنامه کشوره و هم این تحلیل بهترین و دقیق ترین تحلیله ولی همین روزنامه خراسان هم طرفدار مذاکره و توافقه و این ربطی به تحلیلش نداره
اسماعیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
16
پاسخ
کاملآ تحلیل درستیه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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