توهم جدید ترامپ!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی رئیس متجاوز آمریکا در روز‌های گذشته ادعا کرده بود که ماه گذشته، ارتش آمریکا یک مأموریت محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام داده است و 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده است، حالا تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد این ادعای ترامپ هم مانند دیگر ادعاهای او دروغ و ساختگی است.

تصاویر ماهواره‌ای که مربوط به یک ماه و نیم گذشته از تنگه هرمز است نشان می‌دهد ادعای عبور 200 کشتی از تنگه هرمز بیشتر یک توهم از سوی ترامپ است و صرفاً کشتی‌ها از مسیر تعیین‌شده ایران از تنگه هرمز عبور کردند.