توهم جدید ترامپ!
تصاویر ماهوارهای نشان میدهد ادعای ترامپ مبنی بر عبور 200 کشتی و 10میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز دروغ است.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۸۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی رئیس متجاوز آمریکا در روزهای گذشته ادعا کرده بود که ماه گذشته، ارتش آمریکا یک مأموریت محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکشها و سایر کشتیهای تجاری در تنگه هرمز انجام داده است و 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده است، حالا تصاویر ماهوارهای نشان میدهد این ادعای ترامپ هم مانند دیگر ادعاهای او دروغ و ساختگی است.
تصاویر ماهوارهای که مربوط به یک ماه و نیم گذشته از تنگه هرمز است نشان میدهد ادعای عبور 200 کشتی از تنگه هرمز بیشتر یک توهم از سوی ترامپ است و صرفاً کشتیها از مسیر تعیینشده ایران از تنگه هرمز عبور کردند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
پس چرا قیمت نفت زیر 88 دلار قرار گرفته در حالیکه تنگه بسته
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
حسنعلی| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...