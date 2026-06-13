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توهم جدید ترامپ!

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ادعای ترامپ مبنی بر عبور 200 کشتی و 10میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز دروغ است.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۸۲
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5036 بازدید
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۷
توهم جدید ترامپ!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی رئیس متجاوز آمریکا در روز‌های گذشته ادعا کرده بود که  ماه گذشته، ارتش آمریکا  یک مأموریت محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام داده است و  100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری  از تنگه هرمز عبور کرده است، حالا تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد این ادعای ترامپ هم مانند دیگر ادعاهای او دروغ و ساختگی است.

 تصاویر ماهواره‌ای که مربوط به یک ماه و نیم گذشته از تنگه هرمز است نشان می‌دهد ادعای عبور 200 کشتی از تنگه هرمز بیشتر یک توهم از سوی ترامپ است و صرفاً کشتی‌ها از مسیر تعیین‌شده ایران از تنگه هرمز عبور کردند.

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ترامپ توهم آمریکا تنگه هرمز عبور کشتی ها نفتکش کشتی های تجاری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
40
پاسخ
پس چرا قیمت نفت زیر 88 دلار قرار گرفته در حالیکه تنگه بسته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
مثل زمان تحریم که ما کار خود مون رو میکردیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
به علت عرضه سنگین نفت توسط روسیه، ونزوئلا و آمریکا
حسنعلی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
به خاطر توافق صلح که جناب آقای عراقچی وقت نشناس عزیز در تایید حرف های ترامپ می زنند، خیلی راحته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
19
پاسخ
عکس چی رو اثبات کرد الان؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
13
5
پاسخ
شیاد ترین و دروغگو ترین رئیس جمهور تاریخ دنیا ترامپ هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
9
پاسخ
بلاخره تنگه خودبخود باز خواهد شد چه در ازای باز شدنش امتیاز معادل بگیریم و چه نگیریم
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