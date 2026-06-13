نتایج نظرسنجی موسسه پژوهش‌های اقتصادی «ایفو» نشان می‌دهد ۲۰ درصد از شرکت‌های آلمانی استفاده‌کننده از هوش مصنوعی معتقدند که می‌توانند کارکنان دارای مدرک دانشگاهی را با نیروهای مجهز به ابزارهای هوش مصنوعی و بدون تحصیلات دانشگاهی جایگزین کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حدود ۱۵ درصد از شرکت‌ها نیز اعلام کردند که می‌توانند کارکنان باتجربه را با نیرو‌های کم‌تجربه‌تر که از ابزار‌های هوش مصنوعی بهره می‌برند، جایگزین کنند.

آنا روفرت، پژوهشگر موسسه «ایفو» گفت: هوش مصنوعی در حال دگرگون کردن دنیای کار است و در برخی حوزه‌ها می‌تواند تا حدی جایگزین مدارک رسمی و حتی تجربه کاری شود.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های فعال در حوزه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بیش از سایر بخش‌های اقتصادی آمادگی چنین تغییراتی را دارند.

داده‌های جدید موسسه «ایفو» نشان می‌دهد که ۵۴.۵ درصد از شرکت‌های آلمان اکنون از هوش مصنوعی در فرآیند‌های کاری خود استفاده می‌کنند که بالاتر از رقم ۴۰.۹ درصد در سال گذشته بود. علاوه بر این، ۱۶ درصد از شرکت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از این فناوری هستند و ۲۱.۶ درصد نیز همچنان در حال بررسی و ارزیابی آن هستند.

کلاوس وولرابه، رئیس بخش نظرسنجی‌های موسسه «ایفو» گفت: هوش مصنوعی سرانجام به ابزاری رایج در اقتصاد آلمان تبدیل شده است و روند گسترش آن با سرعت زیادی ادامه دارد.

صنعت پیشتاز استفاده از هوش مصنوعی

بیشترین میزان استفاده از هوش مصنوعی در بخش تولید صنعتی مشاهده می‌شود به‌طوری‌که ۵۸.۷ درصد شرکت‌های صنعتی از این فناوری بهره می‌برند. در بخش خدمات، ۵۶.۲ درصد شرکت‌ها از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. این فناوری در بخش تجارت نیز رشد چشمگیری داشته و اکنون حدود ۴۵ درصد شرکت‌ها از آن بهره می‌گیرند.

بخش ساخت‌وساز نیز سریع‌ترین رشد بکارگیری را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که سهم استفاده از هوش مصنوعی در این بخش طی سه سال از ۷.۱ درصد به ۳۹.۸ درصد افزایش یافته است.

نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد، هرچه اندازه شرکت بزرگ‌تر باشد، میزان استفاده از هوش مصنوعی نیز بیشتر است. در حال حاضر، ۶۷.۲ درصد شرکت‌های بزرگ از این فناوری استفاده می‌کنند، در حالی که این رقم برای شرکت‌های کوچک، ۵۱.۲ درصد و برای شرکت‌های متوسط، ۴۷.۲ درصد است.

هوش مصنوعی؛ ابزاری برای افزایش بهره‌وری

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، بیشتر شرکت‌ها از سامانه‌های آماده و خارجی هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. نزدیک به سه‌چهارم شرکت‌ها از خدمات پولی استفاده می‌کنند و ۴۸.۴ درصد از آنها نیز از ابزار‌های رایگان بهره می‌برند.

همچنین ۲۲.۵ درصد فقط از سیستم‌های رایگان استفاده می‌کنند و در مقابل، فقط ۱۸.۷ درصد شرکت‌ها سامانه‌های اختصاصی هوش مصنوعی خود را توسعه داده‌اند.

تاکنون، شرکت‌ها بیشتر از هوش مصنوعی برای پشتیبانی از فرآیند‌های کاری موجود استفاده کرده‌اند و بیشترین کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند امور اداری، تحلیل داده‌ها، برنامه‌نویسی، مکاتبات اداری و جست‌وجوی اطلاعات است. بسیاری از شرکت‌ها نیز از این فناوری در برنامه‌ریزی، کنترل فرایند‌ها و ارتباط با مشتریان استفاده می‌کنند.

ایفو گزارش کرد، در بخش تولید نیز هوش مصنوعی به‌تدریج در حوزه‌هایی مانند کنترل کیفیت، برنامه‌ریزی تولید و نگهداری تجهیزات نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است.

وولرابه گفت: شرکت‌ها عمدتا در بخش‌هایی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند که انتظار دارند بهره‌وری و کارایی آنها به‌طور ملموس افزایش یابد. این فناوری به‌ویژه در انجام کار‌های تکراری و پردازش حجم عظیم اطلاعات، فرصت‌های جدیدی در اختیار کسب‌وکار‌ها قرار داده است.