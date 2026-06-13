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سقوط دستمزد دلاری کارگران

نمودار «حداقل دستمزد کارگر در ایران به دلار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴» تصویری روشن از یک روند نگران‌کننده را نشان می‌دهد: افت شدید قدرت خرید دلاری نیروی کار.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۸۰
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1265 بازدید
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۱۶

سقوط دستمزد دلاری کارگران

 نمودار «حداقل دستمزد کارگر در ایران به دلار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴» تصویری روشن از یک روند نگران‌کننده را نشان می‌دهد: افت شدید قدرت خرید دلاری نیروی کار. این شاخص که با تبدیل حداقل مزد ریالی به دلار به دست می‌آید، در ابتدای دهه ۹۰ در سطوحی نزدیک به ۳۰۰ دلار قرار داشت، اما در ادامه مسیر، تحت تأثیر جهش‌های ارزی و تورم مزمن، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در سال‌های اخیر در محدوده‌ای بین حدود ۷۵ تا ۱۰۰ دلار نوسان می‌کند.

به گزارش تابناک، در این مسیر، چند نقطه عطف قابل توجه است. نخست، سقوط شدید حوالی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ که همزمان با شوک ارزی رخ داد و دستمزد دلاری را به محدوده نزدیک ۱۰۰ دلار رساند. سپس دوره‌ای از بهبود نسبی تا حوالی ۱۳۹۶ دیده می‌شود که دستمزد دلاری دوباره تا حدود ۲۴۰ دلار افزایش یافت. اما این بهبود پایدار نبود؛ از سال ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با بازگشت تحریم‌ها و جهش دوباره نرخ ارز، دستمزد دلاری بار دیگر سقوط کرد و حتی در مقاطعی به کف تاریخی حدود ۷۵ دلار رسید.

در سال‌های اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)، نمودار نشان می‌دهد که حداقل دستمزد دلاری در یک «تله نوسانی» گرفتار شده است؛ افزایش‌های اسمی مزد نتوانسته‌اند همگام با رشد نرخ ارز حرکت کنند، و هر بار که دستمزد ریالی بالا رفته، جهش جدید دلار اثر آن را خنثی کرده است. به همین دلیل، حتی در بهترین نقاط این دوره نیز سطح دستمزد دلاری به سختی از ۱۵۰ دلار عبور کرده و اغلب زیر ۱۰۰ دلار باقی مانده است.

این روند چند پیام مهم دارد. نخست اینکه سیاست‌های تعیین مزد، به‌ویژه در شرایط تورمی، از «حفظ قدرت خرید واقعی» عقب مانده‌اند. دوم اینکه بازار کار ایران با نوعی «ارزان‌سازی نیروی کار» در مقیاس بین‌المللی مواجه شده؛ موضوعی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی صنایع مزیت رقابتی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش رفاه، افزایش فقر شاغلان و حتی مهاجرت نیروی کار منجر می‌شود. سوم اینکه نوسان شدید این شاخص نشان‌دهنده وابستگی بالای معیشت کارگران به ثبات اقتصاد کلان، به‌ویژه نرخ ارز است.

در مجموع، این نمودار فقط روایتگر کاهش یک عدد نیست؛ بلکه بازتابی از شکاف عمیق میان رشد هزینه‌های زندگی و افزایش دستمزدهاست. شکافی که اگر با اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مزدی، کنترل تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز همراه نشود، می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی‌تر اقتصاد ایران در سال‌های آینده تبدیل شود. سوال کلیدی اینجاست: آیا در سال‌های پیش رو، سیاست‌گذار می‌تواند این چرخه فرسایشی را متوقف کند؟

سقوط دستمزد دلاری کارگران

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
11
پاسخ
حق عائله مندی زنان سرپرست خانوار ودارای فرزند مجرد رو تامین اجتماعی به همراه کمک معیشتی قطع کرده ،دیگه نمی دونیم به کجا پناه ببریم با این مستمری کم ،تامین اجتماعی یادش افتاده مزایای زنان سرپرست خانوار وبچه های یتیم رو قطع کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
منم امروز رفتم شعبه تامین اجتماعی این خبر رو شنیدم ،سالاری زورش به زنان بیوه وبچه های یتیم رسیده ،در همه کشورها اولویت با زنان و کودکان هست،حقوق حداقلی جایی برای کم کردن نداره آقای سالاری از حقوق نجومی بگیرها کم کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تامین اجتماعی ورشکست س.امیدت به کجا بنده...
ناشناس
| Germany |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
دولتمردان زورشون به ضعفا رسیده،جرات داریدحقوق نجومی بگیرها رو کم کنید به قول خودتون ۷۵درصد مستمری بگیران تامین حداقل بگیرن یعنی زیر ۲۰ میلیون، با این تورم وحشتناک زورشون به بازمانده های بدبخت رسیده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
دلت خوشه 16سال بیمه ریختم محل کار تعطیل شد الن 3ساله پول خوم را که ریختم به صندوق نمیدن همه چیز قطع وبیمه بیکاری پرداخت نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
تیتر کاستن مستمر از ارزش دستمزد کارگران بنظرم بهتر بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
6
1
پاسخ
دستمزد الان به دلار میشه 110 دلار، چرا زدید روی رنج 70 تا 80 دلار؟
خبرتون موثق نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
مسئولین فکری بحال این حقوق ها بکنین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
8
پاسخ
یعنی سه ونیم برابر کاهش داشته!!!!!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اکنون من بازنشسته ۷۵ ساله نصف حقوق زمان سربازی (افسر
وظیفه) را نمیگیریم! و نیز کمتر از یک سوم حکم بدو استخدام را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
8
پاسخ
بیچاره کارگر بیچاره مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
و بیچاره حقوق‌بگیران. بخصوص بازنشستگان معمولی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
5
پاسخ
فرزند اوری کنیم؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
5
پاسخ
اینم اضافه کن که خود دلار هم تورم داره
بازنشسته خجل از خانواده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
6
پاسخ
تابناک عزی! لطفا در مورد معیشت و حقوق بازنشستگان اعم از بازنشستگان دولتی و غیردولتی ، گزارشی تهیه کنید. با اشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
5
پاسخ
درمورد بی کاران وپرداخت نشدن حق بیمه هم بگید
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