علت هشدار زرد برای تهرانیها چیست؟
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد رنگ از افزایش وزش باد بهویژه در ساعت عصر و شب خبر داد. براساس این هشدار، در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعتها وزش شدید با احتمال وزش باد خیلی شدید موقت و در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید از شنبه تا دوشنبه (۲۳ تا ۲۵ خرداد) پیشبینی میشود.
در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا، امکان انتقال گردوخاک از استانهای همجوار، رشد ابر و بارش پراکنده و در پارهای نقاط نیمهشمالی و غربی بهویژه در دامنهها و ارتفاعات شمالی رگبار و رعدوبرق با احتمال طوفان تندری وجود دارد.
ادارهکل هواشناسی استان تهران به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی، احتیاط در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها و دکلها و داربستها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست را توصیه میکند.
هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.