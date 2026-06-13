دو رکورد تاریخی برای میزبانهای جام جهانی؛ آمریکا به انتظار ۹۶ ساله پایان داد
کانادا نخستین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی را به دست آورد و آمریکا نیز برای نخستین بار در تاریخ این رقابتها موفق شد در یک مسابقه چهار گل به ثمر برساند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دومین روز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت چند رکورد ویژه برای دو میزبان این مسابقات همراه شد؛ رکوردهایی که نام کانادا و آمریکا را در تاریخ این تورنمنت ماندگار کرد.
تیم ملی کانادا با تساوی یک - یک برابر بوسنی و هرزگوین موفق شد نخستین امتیاز خود در تاریخ جام جهانی فوتبال را کسب کند. کاناداییها پیش از این در دو حضور قبلی خود در جامهای جهانی ۱۹۸۶ مکزیک و ۲۰۲۲ قطر، هر شش دیدار مرحله گروهی را با شکست پشت سر گذاشته بودند و هرگز موفق به کسب امتیاز نشده بودند.
در دیگر دیدار مهم روز، تیم ملی آمریکا با پیروزی ۴ بر یک مقابل پاراگوئه یک رکورد تاریخی را به ثبت رساند. این نخستین بار در تاریخ حضور آمریکاییها در جام جهانی بود که آنها موفق شدند در یک مسابقه چهار گل به ثمر برسانند.
البته این نتیجه پرگلترین برد [از لحاظ تفاضل گل] تاریخ آمریکا در جام جهانی محسوب نمیشود. آمریکاییها در نخستین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰ موفق شده بودند بلژیک و پاراگوئه را با نتیجه مشابه ۳ بر صفر شکست دهند و به مرحله نیمهنهایی آن رقابتها صعود کنند.
فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، نیز با دبل برابر پاراگوئه نام خود را در تاریخ ثبت کرد. او نخستین بازیکن آمریکایی است که پس از ۹۶ سال موفق شده در یک مسابقه جام جهانی بیش از یک گل به ثمر برساند.
آخرین بار برت پاتنود در ۱۷ ژوئیه ۱۹۳۰ و در دیدار برابر پاراگوئه در مونتهویدئوی اروگوئه موفق شده بود برای آمریکا هتتریک کند؛ رکوردی که تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ دستنخورده باقی مانده بود.
در روز نخست و در دیدار دیگر میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، یعنی مکزیک هم رکورد دیگری رقم خورده بود. در نخستین بازی جام میان مکزیک و آفریقای جنوبی داور مسابقه ۳ بار از کارت قرمز مستقیم خود استفاده کرد تا دیدار افتتاحیه جام، خشنترین دیدار تاریخ جام جهانی لقب بگیرد.