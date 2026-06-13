سردار سرلشکر پاسدار «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) پیامی به آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید «غلامعلی رشید» و فرزندش «امین عباس رشید» صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پیام سرلشکر عبداللهی آمده است: نخستین سالگرد شهادت مظلومانه و پر افتخار استراتژیست بی‌بدیل و نظریه پرداز برجسته دفاع مقدس سردار سرافراز سپهبد پاسدار غلامعلی رشید، فرمانده شهید قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) را به محضر مقدس حضرت ولی عصر (عج)، رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، خانواده‌های معظم، فرماندهان و رزمندگان غیور و ولایتمدار نیرو‌های مسلح و همچنین آحاد ملت شریف، بصیر، تاریخ ساز و قدرشناس ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

شهادت این سردار که در پی جنایت تروریستی رژیم سفاک صهیونی در آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رقم خورد؛ اگر چه ضایعه‌ای جانگداز بود ولی بار دیگر قدرت بازدارندگی و اقتدار ملی ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاند.



شهید رشید نه فقط یک فرمانده میدانی که یک مکتب در عرصه دفاع و امنیت ملی بود؛ او که در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از معماران اصلی عملیات‌های غرور آفرینی نظیر فتح المبین، بیت المقدس و کربلای پنج در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ایفای نقش کرد با هوشمندی ژئوپلتیک و تحلیل‌های عمیق معادلات نبرد حق علیه باطل را دگرگون ساخت.



نقش راهبردی این شهید گرانقدر هرگز به هشت سال دوران دفاع مقدس محدود نبود و پس از جنگ به عنوان یکی از معماران اصلی دکترین دفاعی کشور و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران با اشراف کامل بر تهدید‌های ترکیبی دشمن و تاکید بر صبر راهبردی در کنار افزایش توان تهاجمی و بازدارندگی، نقش بی بدیلی در حفظ امینت پایدار ایران اسلامی ایفا کرد.



جنایت شهادت ایشان، توسط رژیم صهیونی با همراهی دولت تروریست ایالات متحده آمریکا خود گواه روشنی بر جایگاه کلیدی آن سردار عالیقدر در پیشبرد اهداف دفاعی کشور بود؛ امروز و در موسم پاسداشت نخستین سالگرد شهادت آن شهید ارجمند با او عهد و پیمان می‌بندیم که راهش را با قدرت و قوت ادامه خواهم داد.



دشمن زبون و درنده خیال می‌کرد با ترور فیزیکی مغز‌های متفکر نظامی ایران می‌تواند خللی در اراده دفاعی ایران ایجاد کند، اما غافل از اینکه شهید رشید میراثی از دانش، تجربه و تفکر راهبردی را برای هدایت نسل‌های آینده به یادگار نهاد و امروز فرماندهان غیور نیرو‌های مسلح با تکیه بر همان نقشه راه مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی پیچیده دشمن در دفاع مقدس سوم را هوشمندانه مدیریت می‌کنند و آحاد رزمندگان و مدافعان غیرتمند وطن در سراسر مرز‌های آب، خاکی و هوایی کشور با روحیه «ما می‌توانیم» و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و بومی، مظهر بازدارندگی فعال و صلابت ملی هستند.



ما ادامه دهندگان راه شهید رشید کاملا آگاهیم که امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت‌های خاموش و شب زنده داری‌های فرماندهان دلسوز و خستگی ناپذیری، چون شهید رشید است که تا آخرین لحظه حیات، مشغول طراحی و تحمیل قدرت سازی دفاعی و بازنده برای کشور بوده‌اند.

بی‌تردید ملت وفادار و قدرشناس ایران اسلامی با تاسی به سیره و منش شهدای اقتدار ایران اسلامی به ویژه سپهبد پاسدار شهید غلامعلی رشید تحت تدابیر و منویات خلف صالح امام شهید، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای همانند همیشه استوار و پا برجا در میدان، پشتوانه مستحکم نیرو‌های مسلح در برابر تهدیدات دشمنان به خصوص در شرایط خطیر جنگ سوم تحمیلی آمریکایی صهوینی بوده و به فضل الهی جهانیان به زودی طنین پیروزی ایران و ایرانی و غلبه مقاومت بر دشمن متجاوز و تروریست در پهنه گیتی را خواهد شنید.