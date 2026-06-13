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در سالگرد عروج فرماندهان و دانشمندان شهید؛ معماران اقتدار و آینده ایران

علیرضا عندلیب
کد خبر: ۱۳۷۸۷۶۸
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9978 بازدید
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در سالگرد عروج فرماندهان و دانشمندان شهید؛ معماران اقتدار و آینده ایران

برخی انسان‌ها تنها در زمانه خود زندگی نمی‌کنند؛ آنان با اندیشه، مجاهدت، دانش و فداکاری خویش، مسیر آینده یک ملت را شکل می‌دهند و پس از رفتن نیز همچنان در تاریخ اثر می‌گذارند. سالگرد شهادت جمعی از فرماندهان و دانشمندان شهید ایران اسلامی، فرصتی است برای بازخوانی نقش مردانی که عمر خود را وقف دفاع از اسلام، ایران، انقلاب اسلامی و امنیت ملت ایران کردند.

امروز یاد و نام فرماندهان و دانشمندان شهیدی چون شهید غلامعلی رشید، شهید محمد باقری، شهید حسین سلامی، شهید امیر علی حاجی‌زاده، شهید غلامرضا محرابی، شهید مهدی ربانی، شهید محمدمهدی طهرانچی، شهید فریدون عباسی و دیگر شهیدان سرافراز این راه را گرامی می‌داریم؛ مردانی که هر یک به‌تنهایی یک سرمایه راهبردی برای ایران اسلامی بودند و مجموعه آنان، بخشی از منظومه اقتدار ملی ایران را شکل می‌دادند.

این شهیدان را می‌توان «فرماندهان دانشمند» و «دانشمندان نظامی» نامید؛ زیرا در مکتب انقلاب اسلامی، فرماندهی صرفاً به معنای اداره میدان نبرد نیست و دانش نیز تنها در آزمایشگاه و دانشگاه معنا پیدا نمی‌کند. آنان در نقطه تلاقی علم، حکمت، ایمان، مدیریت، آینده‌نگری و مجاهدت قرار داشتند. برخی در میدان‌های نبرد و برخی در مراکز علمی و پژوهشی فعالیت می‌کردند، اما همگی در یک مأموریت مشترک سهیم بودند: ساختن ایران قوی، مستقل، امن و پیشرفته.

شهید غلامعلی رشید نماد تفکر راهبردی و طراحی کلان دفاعی بود؛ فرماندهی که فراتر از میدان نبرد، آینده تهدیدها و الزامات امنیت ملی را می‌دید. شهید محمد باقری نمونه‌ای از عقلانیت راهبردی، نظم فکری و نگاه جامع به مسائل دفاعی و امنیتی کشور بود. شهید حسین سلامی روحیه انقلابی، اعتماد به نفس ملی و اراده ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی را نمایندگی می‌کرد. شهید حاجی‌زاده در توسعه توان بازدارندگی و ارتقای قدرت دفاعی کشور نقشی تاریخی ایفا کرد و شهیدان محرابی و ربانی نیز از چهره‌های اثرگذار در طراحی، برنامه‌ریزی و هدایت ساختارهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران بودند.

در کنار این فرماندهان، دانشمندانی چون شهید دکتر فریدون عباسی و شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی نیز نماد پیوند علم و جهاد بودند. آنان نشان دادند که استقلال علمی، بخشی جدایی‌ناپذیر از استقلال سیاسی و امنیتی کشور است. این دانشمندان شهید با تلاش خستگی‌ناپذیر خود در عرصه‌های علمی و فناورانه، سهمی ماندگار در پیشرفت علمی و راهبردی ایران بر جای گذاشتند و ثابت کردند که جهاد علمی نیز همچون جهاد نظامی، میدان دفاع از عزت و آینده کشور است.

ویژگی مشترک همه این شهیدان، جمع میان ایمان، دانش، تعهد، اخلاص و مسئولیت‌پذیری بود. آنان نه صرفاً مدیر و نه صرفاً دانشمند بودند؛ بلکه انسان‌هایی بودند که دانش را در خدمت آرمان، قدرت را در خدمت عدالت، و مسئولیت را در خدمت مردم قرار دادند. به همین دلیل است که شهادت آنان، صرفاً فقدان چند شخصیت برجسته نیست، بلکه از دست دادن بخشی از حافظه راهبردی، ظرفیت علمی و تجربه تاریخی کشور محسوب می‌شود.

اما سنت الهی آن است که خون شهیدان، پایان راه نیست. شهیدان می‌روند، اما اندیشه، مکتب، تجربه و آرمان آنان باقی می‌ماند و نسل‌های جدید را به حرکت وامی‌دارد. همان‌گونه که فرماندهان و دانشمندان شهید نسل‌های پیشین، الهام‌بخش این شهیدان بودند، این عزیزان نیز الهام‌بخش نسل‌های آینده فرماندهان، دانشمندان، مدیران و جوانان ایران خواهند بود.

امروز در سالگرد عروج این فرماندهان دانشمند و دانشمندان مجاهد، با احترام و افتخار بر آنان درود می‌فرستیم و با آرمان‌هایشان تجدید عهد می‌کنیم؛ آرمان حفظ استقلال ایران، اعتلای اسلام، پیشرفت علمی، اقتدار دفاعی و ساختن آینده‌ای شایسته برای ملت ایران.

سلام و درود خدا بر شهیدان؛ بر آنان که با علم، ایمان، جهاد و فداکاری، از مرزهای جغرافیایی، علمی، فرهنگی و امنیتی ایران پاسداری کردند و نام خود را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساختند.

جاودان باد نامشان، پررهرو باد راهشان و الهام‌بخش باد یادشان.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱
احمدجوهری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
19
پاسخ
روح تمای فرماندهان که جانشان رابرای این آب خاک فدا کردند شاد ای کاش شهید حاجی زاده بود که آمریکا ورژیم کودک کش سهیونیسستی را سرجای خودشان می نشاند حیف این فرماندهان خوب زود رفتند
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