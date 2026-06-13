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آحارونوت:

آتش‌بس در لبنان، شرط توافق تهران و آمریکا!

روزنامه رژیم صهیونیستی به نقل از برخی اطلاعات نوشت که توافق آتی میان تهران و واشنگتن احتمالا شامل آتش‌بس در لبنان نیز خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۶۷
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1076 بازدید
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آتش‌بس در لبنان، شرط توافق تهران و آمریکا!

روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» امروز شنبه به نقل از یک منبع نوشت: اسرائیل اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد توافق میان تهران و واشنگتن شامل آتش‌بس در لبنان نیز می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آحارونوت در ادامه به نقل از برخی منابع صهیونیست دیگر نوشت اگر حزب‌الله شهرک‌های شمال (فلسطین اشغالی) را هدف قرار دهد، ما به ضاحیه جنوبی بیروت حمله خواهیم کرد و آنگاه شاهد پاسخ ایران خواهیم بود.

منابع یاد شده در ادامه ادعا کردند اگر بعد از حمله به ضاحیه، ایران به ما حمله کند، «ما تلافی خواهیم کرد و ما هرگز اتحاد جبهه‌ها را نخواهیم پذیرفت».
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
10
پاسخ
شامل آنش بس در لبنان بشود یا نشود اسراییل توجهی نمی کنه کار خودش و می کنه. حالا ببینید.
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