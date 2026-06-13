آحارونوت:
آتشبس در لبنان، شرط توافق تهران و آمریکا!
روزنامه رژیم صهیونیستی به نقل از برخی اطلاعات نوشت که توافق آتی میان تهران و واشنگتن احتمالا شامل آتشبس در لبنان نیز خواهد بود.
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روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» امروز شنبه به نقل از یک منبع نوشت: اسرائیل اطلاعاتی دارد که نشان میدهد توافق میان تهران و واشنگتن شامل آتشبس در لبنان نیز میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آحارونوت در ادامه به نقل از برخی منابع صهیونیست دیگر نوشت اگر حزبالله شهرکهای شمال (فلسطین اشغالی) را هدف قرار دهد، ما به ضاحیه جنوبی بیروت حمله خواهیم کرد و آنگاه شاهد پاسخ ایران خواهیم بود.
منابع یاد شده در ادامه ادعا کردند اگر بعد از حمله به ضاحیه، ایران به ما حمله کند، «ما تلافی خواهیم کرد و ما هرگز اتحاد جبههها را نخواهیم پذیرفت».
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