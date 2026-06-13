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طلا ارزان شد+ قیمت سکه

کد خبر: ۱۳۷۸۷۶۶
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7528 بازدید
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۷
طلا ارزان شد+ قیمت سکه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
8
2
پاسخ
با توجه به مسیر، چشم انداز و تحولات پیش رو، قیمتش باید الآن خیلی پایین تر از الآن باشه!
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تورم بالای ۷۰ درصد
حجم عظیم نقدینگی
بیکاری های فروان بعد از جنگ جدید
خسارات وحشتناک جنگ اخیر
تحریم نفتی
اجرای مکانیزم ماشه
همراهی چین با امریکا در نخریدن نفت ایران و یا کاهش خرید ان
.
.
چه چسم اندازی شما میبینید که این چنین از روشن بودن چسم انداز میگویید؟؟؟
چشم انداز شما حرفهای بی ربط ترامپ است؟
ترامپ ۱۰۰ تا چاقو میسازد یکی اش دسته ندارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
وقتی امنیت اقتصادی جهانی نیست نباید طلا رشد کنه؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
3
پاسخ
ما که تو گرونی خریدیم به فنا رفتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
2
پاسخ
خسته نباشی
سه تومان ارزان شد؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
2
پاسخ
معلوم نیست چه خبره هست دلار پایین اومده وقیمت انس جهانی نقره بالا رفته صندوقهای نقره هر روز منفیتر هستن ونابود شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
0
پاسخ
قیمت باید الان خیلی پایین تر بیاد ۵۰۰ میلیارد دلار قرار بیاد داخل کشور الان دلار باید ۳ هزار و طلا ۵۰۰ هزار تومن بشه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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