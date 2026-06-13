طلا ارزان شد+ قیمت سکه
کد خبر: ۱۳۷۸۷۶۶| |
7528 بازدید
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
با توجه به مسیر، چشم انداز و تحولات پیش رو، قیمتش باید الآن خیلی پایین تر از الآن باشه!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
حجم عظیم نقدینگی
بیکاری های فروان بعد از جنگ جدید
خسارات وحشتناک جنگ اخیر
تحریم نفتی
اجرای مکانیزم ماشه
همراهی چین با امریکا در نخریدن نفت ایران و یا کاهش خرید ان
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چه چسم اندازی شما میبینید که این چنین از روشن بودن چسم انداز میگویید؟؟؟
چشم انداز شما حرفهای بی ربط ترامپ است؟
ترامپ ۱۰۰ تا چاقو میسازد یکی اش دسته ندارد
ناشناس| |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
معلوم نیست چه خبره هست دلار پایین اومده وقیمت انس جهانی نقره بالا رفته صندوقهای نقره هر روز منفیتر هستن ونابود شدیم
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...