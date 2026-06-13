خلاصه بازی آمریکا 4 - پاراگوئه 1

‌تیم‌های فوتبال آمریکا و پاراگوئه در چارچوب رقابت های جام جهانی 2026 (گروه D) به مصاف هم رفتند و در انتها آمریکا 4 بر یک پاراگوئه را شکست داد. خلاصه این بازی را می‌بینید.