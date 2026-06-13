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تعداد بازدید : 5800
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کد خبر:۱۳۷۸۷۶۳
کد خبر:۱۳۷۸۷۶۳
9706 بازدید
نظرات: ۲
سوت

خلاصه بازی آمریکا 4 - پاراگوئه 1

‌تیم‌های فوتبال آمریکا و پاراگوئه در چارچوب رقابت های جام جهانی 2026 (گروه D) به مصاف هم رفتند و در انتها آمریکا 4 بر یک پاراگوئه را شکست داد. خلاصه این بازی را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت خلاصه بازی آمریکا پاراگوئه جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو فوتبال highlights usa paraguay world cup
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
صالحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
25
6
پاسخ
بنظر می رسد فدراسیون فوتبال فیفا و اینفانتینو تصمیم گرفته اند کاری کنند تیم ملی فوتبال تروریستی آمریکا قهرمان جام پوشالی جهانی شود و جام را هم به ترامپ لعنتی و خونخوار و اپستینی تقدیم کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
دقیقا بنظر میرسید دوپینگ کردند یا تیم مقابل را خریدند
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