طوفان آمریکا در شب اولین گلبهخودی جام؛ پاراگوئه قربانی فوتبال تهاجمی پوچتینو
شاگردان مائوریسیو پوچتینو در نخستین دیدار گروه D با نتیجه ۴ بر یک از سد پاراگوئه گذشتند و با درخشش فولارین بالوگون، نخستین گام را در مسیر صعود از گروه محکم بردارند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال آمریکا، یکی از سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، رقابتهای خود در این تورنمنت را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. شاگردان مائوریسیو پوچتینو از ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز (شنبه) در ورزشگاه سوفای شهر اینگلوود لسآنجلس و در نخستین دیدار گروه D برابر پاراگوئه به میدان رفتند و با نتیجه ۴ بر یک به برتری رسیدند تا شروعی مقتدرانه در خانه داشته باشند.
دامیان بوبادیلا (دقیقه ۷ - گل به خودی)، فولارین بالوگون (دقیقه ۳۱ و ۵+۴۵) و جیووانی رینا (دقیقه ۸+۹۰) برای آمریکا و موریسیو (دقیقه ۷۳) برای پاراگوئه گلزنی کردند.
آمریکاییها خیلی زود به گل رسیدند. در دقیقه ۷، حرکت کریستین پولیسیچ از سمت چپ و ارسال او به دهانه دروازه، با اشتباه دامیان بوبادیلا همراه شد تا مدافع پاراگوئه نخستین گل به خودی جام جهانی ۲۰۲۶ را به نام خود ثبت کند.
فشار میزبان ادامه داشت و اگرچه گل فولارین بالوگون در دقیقه ۲۹ به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما این مهاجم تنها دو دقیقه بعد موفق شد دروازه پاراگوئه را باز کند و اختلاف را به دو گل برساند. بالوگون در وقتهای تلف شده نیمه نخست نیز بار دیگر گلزنی کرد تا آمریکا با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود و مهاجم این تیم عنوان نخستین بازیکن دو گله جام بیستوسوم را به خود اختصاص دهد.
در نیمه دوم نیز جریان بازی تحت کنترل آمریکاییها بود و میزبان بارها تا آستانه گل چهارم پیش رفت، اما فرصتهای متعددی را از دست داد. در مقابل، پاراگوئه در یکی از معدود حملات جدی خود در دقیقه ۷۳ توسط موریسیو به گل رسید و یکی از گلهای خورده را جبران کرد.
با این حال، این پایان کار نبود. جیووانی رینا در دقیقه ۸+۹۰ با ضربهای فنی و تماشایی از بیرون پا، گل چهارم آمریکا را به ثمر رساند تا شاگردان پوچتینو نخستین سه امتیاز خود را با یک پیروزی قاطع کسب کنند و صدرنشینی گروه D به دست آورند.
آمریکا با این نتیجه، بهترین شروع ممکن را در جام جهانی خانگی تجربه کرد و پیامی جدی به رقبای خود در ادامه مسابقات فرستاد.